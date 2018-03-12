شاهد اعترافات أبو صهيب الذي خبأ زعيم داعش بمنزله لأكثر من سنة

ويوضح أبو صهيب أن شخصاً جاءهم أول مرة عندما كانوا في بيت بالمشاهدة، وأعطائهم 100 ألف دينار، وقال هذه "للزكاة"، ثم بعد كم شهر جاء مرة أخرى ومنحهم 100 ألف أخرى، لافتا الى أن الشخص أخذ يأتيهم كل أربعة أو ثلاثة أشهر، الى أن أبلغهم بأنه سيمنحهم 100 ألف دينار شهريا "كفالة من تنظيم القاعدة".

ويشير الى أن الشخص ذاته قال لهم "لماذا انتم ساكنين في الإيجار وأعطاهم بستانا يفلحون فيه، ويبنون فيه منزلا، مؤكدا بالقول، إن ذلك الشخص "حولنا على شخص ثاني يعرف بأبو محمد، وبحدود سنة بنينا المنزل واعطانا أبو محمد 10 آلاف دولار بنينا به البيت على مراحل واستقرينا".

وبين أبو صهيب "فلحنا واستقرينا في الأرض، ثم جاء وقال أريد أن احفر حفرة وسط البيت، ثم حفرنا الحفرة وسكن فيها أكثر من سنة"، مؤكدا أنه "أبو بكر البغدادي زعيم داعش، عرفته بعدما صارت خلافات بينه وبين الظواهري".

ويلف الى أن "شخصاً أخر يدعى أبو صادق تونسي الجنسية كان مع البغدادي ولا يخرج من البيت نهائيا.