مقتل 10 عناصر من تنظيم "داعش" بعملية جوية شمالي بابل

وقال الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قيادة شرطة محافظة بابل قامت وبالتنسيق مع قيادة طيران الجيش بضرب اهداف مهمة جويا بـ100 صاروخ لتنظيم داعش الارهابي في مناطق الفارسية والعبد ويس، في ناحية جرف الصخر، (35 كم شمالي بابل)".

وأوضح الجبوري أن "العملية الجوية استغرقت اكثر من ساعتين وتمت على محورين الاول محور جوي والثاني محور بري"، مبينا أن "العملية اسفرت عن قتل عشرة من تنظيم داعش الارهابي".

وتاتي هذه العملية من ضمن العمليات العسكرية الجارية لتأمين مناطق شمال بابل.

يذكر ان مركزها مدينة الحلة، 100 كم جنوب العاصمة بغداد، تتمتع باستقرار نسبي إلا أن مناطق شمال المحافظة ما تزال تشهد حركة للمسلحين، الذين يقومون بين مدة واخرى بأعمال إرهابية تستهدف المدنيين والقوات الامنية على حد سواء.