قرغيزيا تعترف بقتال مواطنيها مع الإرهابيين في سوريا

كما أكد أوتورباييف في حديث لمراسل سانا في موسكو الاربعاء، ان آخر بيان لوكالة الأمن القومي في بلاده اوضح تمكن الوكالة من حصر أسماء أكثر من 70 قرغيزيا يحملون السلاح في صفوف هذه المجموعات الإرهابية.

وقال أوتورباييف: "أنا أثق بالمعلومات التي تقدمها أجهزتنا الأمنية ونحن نقوم بتحليل الوضع المعقد لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيث لا يجري إعلامنا من قبل الدول الخارجية حول هذا الموضوع ولدينا عدد كبير من الدول التي نتعامل معها من دون تأشيرات دخول"، مشيرا إلى عدم إمكانية الاستفسار من كل مواطن عن الغرض من سفره خارج البلاد.

وكان أمان مامبيسيتوف نائب رئيس وكالة أمن الدولة القومي القرغيزية أكد في تصريحات للصحفيين في العاصمة القرغيزية بيشكيك الاثنين الماضي أن أكثر من سبعين متطرفا قرغيزيا انضموا إلى صفوف المجموعات الإرهابية المسلحة فى سوريا وقال "إن وكالة أمن الدولة القومي تمكنت من حصر أسماء وطرق وصول سبعين شخصا من مواطنينا إلى سوريا وأن عدد المواطنين القرغيزيين الموجودين في سوريا يمكن أن يكون أكثر من ذلك" معربا عن عدم قدرة بلاده على حصر عددهم جميعا.