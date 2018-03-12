شاهد بالفيديو ثكنة هنانو بحلب بعد فشل المسلحين السيطرة عليها

وتتواصل العمليات العسكرية في بعض احياء حلب القديمة خصوصا بعد موجة التصعيد التي شهدتها هذه المدينة مع ريفها في محاولة من قبل المجموعات المسلحة وداعميها لتغيير واقع جغرافي سياسي.

وحاولت المجموعات المسلحة اكثر من مرة السيطرة على ثكنة هنانو لكنها فشلت رغم القيام بعمليات حفر خنادق وتفخيخها، حيث دارت اشتباكات عنيفة وفشل الهجوم.

وقال مراسلنا: "نحن الآن داخل ثكنة هنانو (مرفق فيديو)، هذه الثكنة التي حاولت المجموعات المسلحة الدخول اليها بعد قيامها بتفجير للسور، لكن هي بالكامل تحت سيطرة الجيش السوري بعد أن قتل منهم عدد كبير من المسلحين، وفر عدد آخر باتجاه منطقة باب الحديد وبعض المناطق الاخرى".

وقال احد عناصر الجيش السوري الذين شاركوا بالعمليات لمراسلنا: "قاموا بالتفجير وبدأوا برمي قذائف هاون وجرات غاز من اجل منع الامداد عن الثكنة، كانوا يتصورون انهم قضوا على عناصر الثكنة نفسيا وجسديا، ولما دخلوا اليها تفاجأوا انه لم يخرج احد من مكانه، الذي استشهد استشهد في مكانه وزميله الذي جنبه لم يتحرك من مكانه، قاومناهم وطبعا لم تستمر المعركة اقل من ساعة ودحرناهم وارديناهم جثثا".

وقال مراسلنا: "تقدمنا باتجاه بعض احياء حلب القديمة خصوصا المطلة على حي الصاخور وباب الحديد، اثار الدمار تحكي واقع الاشتباكات وشراستها، حيث دارت في هذه الابنية والمنازل".

ورغم طبيعة الاحياء والشوارع الضيقة يثبت الجيش السوري نقاطه في هذه المناطق مع حزام وعملية انتشار مطلة جغرافيا باتجاه قلعة حلب، والتي مازال الجيش السوري يسيطر عليها ليصبح على تماس مع المسلحين في بعض احياء حلب القديمة وبعض الاحياء الاخرى.

AM – 01 – 07:40