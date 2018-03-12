أكثر من 300 حالة اعتقال بالأراضي الفلسطينية خلال شهر نيسان

وأضاف مركز "أحرار" الحقوقي في تقريره الشهري، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت خلال الشهر، 4 أسيرات، تم الإفراج عن اثنتين منهن، مشيرا إلى أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال يبلغ 21 أسيرة.

بدوره، قال فؤاد الخفش، مدير مركز "أحرار"، إن سجون الاحتلال شهدت خلال شهر نيسان، الإضراب الأقوى للأسرى الإداريين والذي بدأه الأسرى بتاريخ 24/4/2014، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري المستمرة، ولا يزال الأسرى مستمرين في إضرابهم، على الرغم من قمع الاحتلال لهم في السجون والأقسام ونقل البعض منهم وعزله، ومنعهم من الزيارات وإجبارهم على التفتيش بالكامل وارتداء لباس السجن "الشاباص".