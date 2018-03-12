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أكثر من 300 حالة اعتقال بالأراضي الفلسطينية خلال شهر نيسان

أكثر من 300 حالة اعتقال بالأراضي الفلسطينية خلال شهر نيسان
الخميس ٠١ مايو ٢٠١٤ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

أفاد التقرير الشهري الصادر عن مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، أنّ عدد حالات الاعتقال في الأراضي الفلسطينية، بلغت وخلال شهر نيسان الماضي 312 حالة اعتقال، موزعة على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس المحتلة.

وأضاف مركز "أحرار" الحقوقي في تقريره الشهري، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت خلال الشهر، 4 أسيرات، تم الإفراج عن اثنتين منهن، مشيرا إلى أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال يبلغ 21 أسيرة.

بدوره، قال فؤاد الخفش، مدير مركز "أحرار"، إن سجون الاحتلال شهدت خلال شهر نيسان، الإضراب الأقوى للأسرى الإداريين والذي بدأه الأسرى بتاريخ 24/4/2014، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري المستمرة، ولا يزال الأسرى مستمرين في إضرابهم، على الرغم من قمع الاحتلال لهم في السجون والأقسام ونقل البعض منهم وعزله، ومنعهم من الزيارات وإجبارهم على التفتيش بالكامل وارتداء لباس السجن "الشاباص".

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