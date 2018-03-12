سبيرز يستعيد تقدمه على دالاس

ستكون الفرصة متاحة لسبيرز بالتأهل الى نصف نهائي المنطقة الغربية بحال فوزه في المباراة الرابعة الجمعة على ارض دالاس. وبرغم بقائه بلا نوم بعد ولادة طفل البكر ومعاناته من الام في كاحله الايسر، قدم الموزع الفرنسي طوني باركر افضل مبارياته في البلاي اوف لهذا الموسم، اذ سجل 23 نقطة و5 تمريرات حاسمة، على ملعب "اي تي اند تي سنتر" في تكساس وامام 18581 متفرجا. وعلق باركر على الساعات التي سبقت المباراة بعد ولادة ابنه جوش من خطيبته اكسيل فرانسين: "كان الامر جنونيا. لم انم ابدا الليلة الماضية. لعبت بفضل الادرينالين، وانا اليوم رجل سعيد". وحيا باركر اداء زملائه امام مافريكس: "كنا الافضل بكل شيء، الاسرع، الانجح في التحركات الهجومية، وخسرنا كرات اقل، لكن يجب ان نتابع بنفس الوتيرة لان دالاس فريق ممتاز".واللافت ان باركر هو ثاني لاعب في سبيرز يصبح والدا خلال البلاي اوف في الفترة الحالية.

وساهم لاعب الارتكاز البرازيلي تياغو سبليتر في فوز سبيرز مسجلا 17 نقطة و12 متابعة، واضاف العملاق تيم دنكان ابن الثامنة والثلاثين 16 نقطة و12 متابعة. ولدى الخاسر الذي بدا مزعجا امام الفريق الافضل في الدور المنتظم (62 فوزا و20 خسارة)، كان الالماني المخضرم ديرك نوفيتسكي الافضل وتخطى لاول مرة حاجز العشرين نقطة في البلاي اوف، اذ سجل 26 نقطة و15 متابعة، واضاف البديل فنس كارتر 28 نقطة بينها 7 ثلايات من 9 محاولات ومونتا اليس 21 نقطة. وفي مواجهة قوية ضمن المنطقة الغربية ايضا، قلص هيوستن روكتس الفارق مع ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز الى 2-3 بعد فوزه عليه 108-98، على ملعب "تويوتا سنتر" امام 18230 متفرجا. وضرب الثلاثي دوايت هاورد (22 نقطة و14 متابعة)، جيس هاردن (17 نقطة و7 تمريرات حاسمة) والبديل جيريمي لين (21 نقطة)، ليبقي روكتس على اماله في السلسلة الشيقة.لدى الخاسر، كان ويسلي ماتيوز الافضل مع 27 نقطة واضاف الموزع داميان ليلارد 26 نقطة و8 متابعات و7 تمريرات حاسمة، فيما اكتفى النجم لاماركوس اولدريدج بتسجيل 8 نقاط و8 متابعات. واصبح ليلارد اول لاعب يسجل 125 نقطة و35 تمريرة حاسمة او اكثر في اول خمس مباريات له في البلاي اوف منذ تيم هارداواي في 1991.وستكون الفرصة متاحة لبورتلاند بالتأهل الى نصف النهائي بحال فوزه الجمعة على ارضه.

وفي المنطقة الشرقية، افلت تورونتو رابتورز من الخسارة بعدما اهدر تقدما بلغ 26 نقطة على ضيفه بروكلين نتس لكنه حسم المواجهة بصعوبة 115-113 وتقدم 3-2. وكان تورونتو يسير نحو فوز سهل قبل ان يتراجع بشكل رهيب في الربع الاخير، حيث استقبلت سلته 44 نقطة، لتتعادل الارقام 106-106 قبل دقيقتين على نهاية الوقت، لكن رابتورز التقط انفاسه وحقق فوزه الثالث. وعلق مدرب رابتورز دواين كايسي: "شعوري؟ لن ترغبون بمعرفته. لم نلعب بطريقة ذكية. فريقهم مخضرم، وسيستفيدون من الاخطاء التي نرتكبها، ولقد كتبنا كتابا من الاخطاء التي وقعنا فيها في الربع الاخير". وتقام المباراة السادسة في نيويورك حيث ستكون الفرصة متاحة لرابتورز بالتأهل الى الدور الثاني لاول مرة منذ 2001.وبرز لدى رابتورز الموزع مايكل لوري مع 36 نقطة بينها 6 ثلاثيات وديمار دي روزان (23 نقطة)، فيما كان جو جونسون الافضل لدى الخاسر مع 30 نقطة.

