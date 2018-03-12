البث المباشر
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم

إفتتاح بيت الترجمة الإيرانية على هامش معرض طهران الدولي للكتاب

إفتتاح بيت الترجمة الإيرانية على هامش معرض طهران الدولي للكتاب
الخميس ٠١ مايو ٢٠١٤ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الثقافة الإيراني علي جنتي في حفل افتتاح صالة وبيت الترجمة الإيرانية إن الثقافة العريقة التي تتمتع بها إيران تتطلب ترجمات جديدة؛ فيما أوضح المدير العام لمؤسسة بيت الكتاب أن بيت الترجمة يطمح لكي يكون ذراعاً دولياً لحركة الترجمة في إيران.

وقال جنتي في هذا الحفل أقيم على هامش الدورة الـ27 لمعرض طهران الدولي للكتاب التي بدأت يوم أمس والذي حضره أرباب الثقافة والقلم: إننا بلد يحظى بثقافة وحضارة عريقة يقر بها الجميع، ومن أجل نقلها ونشرها فإننا بحاجة إلی ترجمات جيدة.
وأضاف: أن إيران تضم كنزاً ثميناً من الأدب والفكر، والمهم أن يكون بمقدورنا نقل هذا الكنز إلی البلدان الأخرى، أي من خلال ترجمة الأعمال الإيرانية الراقية إلی اللغات الأخرى.
وأوضح وزير الثقافة أن أعمالاً قيمة بقيت من الماضي بما فيها كتاب "منطق الطير" الذي ترجم لحد الآن إلی لغات حية عديدة، كما أن كتبا ألفت في الفترة المعاصرة يجب توفير أرضية ترجمتها إلی اللغات الحية في العالم.
وقال جنتي إنه تمت ترجمة نحو 20 ألف كتاب من الفارسية إلی اللغات الأخرى، عرض منها فقط 8 آلاف عنوان كتاب في صالة الترجمة. معرباً عن أمله بأن يتم عرض جميع الأعمال المترجمة في السنوات المقبلة.
ثم تحدث د.نجف علي ميرزائي المدير العام لمؤسسة "خانه کتاب"(بيت الكتاب) فقال إن بيت الترجمة الإيرانية أدار عملية جمع الأعمال الإيرانية المترجمة إلی اللغات الأخرى، كما أن بيت الترجمة سيدرس مسار الترجمة في إيران ليضع بنك معلومات واسع في مجال الترجمة بتصرف الراغبين.
وقال إن هناك أعمالاً فارسية فاخرة كثيرة لكن لم يتم ترجمتها، معتبراً أن بيت الترجمة يمكن أن يكون ذراعاً دولياً لحركة الترجمة في إيران والمزيد من الاهتمام بالمترجمين الإيرانيين.
وأوضح أن بيت الترجمة سیمهد الأرضیة للتنسیق بین المترجمین والحیلولة دون تکرار ترجمة عمل ما وسيقيم جلسات تخصصية كثيرة بهدف الترويج لترجمة الأعمال الإيرانية إلی اللغات الأجنبية.
وتابع أن الترجمة تشكل وسيلة لصدور الأفكار الإيرانية – الإسلامية وقال إن الكتاب ليس كالدبلوماسية السياسية، عابراً ومؤقتاً، معرباً عن اعتقاده بأن افتتاح بيت الترجمة يشكل الخطوة الأولى التي يجب أن تعقبها خطوات جبارة في ترجمة الأعمال الإيرانية.
وفي الختام قدم وزير الثقافة شهادة تقدير إلی المدير العام لمؤسسة "أنصاريان" للنشر لما قامت به من جهود في ترجمة الأعمال الإيرانية إلی اللغات الحية في العالم.

روابط ذات صلة

روحاني: معرض الكتاب فضاء واسع ومفتوح لتلاقح الأفكار وتبادلها

الرئيس روحاني يفتتح معرض طهران الدولي للكتاب

حفيد "تولستوي" ضيف على معرض طهران الدولي للكتاب

آخر الأخبار

احتجاجات في لندن ومانشستر ضد عملية عفرين التركية +فيديو

شاهد مذيعة تشعل مواقع التواصل والسبب!

الأجهزة الأمنية في "إب" تلقي القبض على شخص بحوزته متفجرات

شاهد.. لحظة العثور على طفل “لقيط” في مسجد بالسعودية!

رسالة من بشار الجعفري الى غوتيرش واعضاء مجلس الامن..

مقتل 10 مرتزقة بنيران الجيش واللجان في جبهات تعز والبيضاء

قائد ايراني: حققنا الاكتفاء الذاتي في صيانة طائرات "ميغ 29"

أول رد من سوريا على أنباء توقعيها اتفاق تعاون مع قطر

فيصل القاسم لبعض حكام العرب: لا تساوون "شسع نعل" هذا الرجل!

خلال استقباله وزير الخارجية سامح شكري.. رئيس جنوب السودان يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري

في هذا المطعم تناول الطعام مجانا بشرط واحد!

أنقرة طلبت من موسكو الإسراع بتنفيذ عقد "إس-400"

شعر بالالم في احد جانبه عن الركض... فكان هذا هو السبب! 

ظريف: ايران وباكستان تربطهما علاقات حميمة

رئيس مجلس الشورى الاسلامي: ايران تتحلى بالفراسة في مواجهة القضايا الدولية

سامح شكري يؤكد على دعم مصر لاستقرار جنوب السودان

بعد تامر حسني ..اقامة حفل مطربين اخرين في السعودية قريبا!

هذه الأسماء الـ 50 ممنوعة الآن في السعودية... والسبب!!

ماذا قال غوتيريش عن وقف للأعمال القتالية في سوريا؟

بالفيديو...الارهابيون في الغوطة الشرقية محاصرون في ثلاث مناطق منفصلة

الأکثر مشاهدة