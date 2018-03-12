مقتل 5 جنود باشتباكات في مدينة بنغازي بليبيا

وأفاد مصدر عسكري، أن مسلحين هاجموا مركزاً للشرطة في المدينة، ما دفع الجيش للرد، مشيراً الى اندلاع اشتباكات في عدة احياء.

وأوضح الاهالي، ان اطلاق النار والانفجارات استمرت اكثر من ساعة، وان الجيش ارسل مركبات الى مكان الاشتباكات القريب من مقر أمني. وتحدثت التقارير الواردة عن سقوط ضحايا خلال الاشتباكات، لكن دون تأكيد رسمي.

وتأتي هذه المعارك بعد يوم من تفجير حافلة صغيرة خارج معسكر للجيش في بنغازي ما اسفر عن مقتل شخصين واصابة اثنين اخرين، في ثاني هجوم تشهده البلاد منذ كانون الاول/ ديسمبر.

وتشهد المدينة الكثير من تفجيرات السيارات واستهداف أفراد الجيش والشرطة وتشهد أيضا اشتباكات متكررة بين الجيش وما تسمى جماعة انصار الشريعة التي تصنفها واشنطن جماعة ارهابية.