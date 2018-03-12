العلاقات التركية الإسرائيلية بين التطبيع والتكامل- الجزء الاول

الإسرائيلي وافق على دفع التعويضات المالية لأسر ضحايا مرمرة ولكنه لم يفك مرارة الحصار عن غزة ولا عن شعبها ولم يتوقف عن العدوان على القطاع . أردوغان الذي شكر أوباما على جهوده في إعادة وصل ما انقطع مع الإسرائيليين وما انقطع برأي كثيرين , اكتفى باعتذار نتنياهو الهاتفي وعفا الله عما مضى . فلا الاحتلال لأرض إسلامية مهم ولا تهجير شعب مسلم مهم . المهم اعتذار نتنياهو الذي أعاد كرامة تركيا وكبرياءها .

خورشيد دلي خبير يالشؤون التركية

رسول طوسون نائب سابق عن حزب العدالة والتنمية

فايز عباس خبير بالشؤون الاسرائيلية

بسام ابو عبدالله استاذ العلوم السياسية في جامعة دمشق