العلاقات التركية الإسرائيلية بين التطبيع والتكامل- الجزء الثاني

الإسرائيلي وافق على دفع التعويضات المالية لأسر ضحايا مرمرة ولكنه لم يفك مرارة الحصار عن غزة ولا عن شعبها ولم يتوقف عن العدوان على القطاع . أردوغان الذي شكر أوباما على جهوده في إعادة وصل ما انقطع مع الإسرائيليين وما انقطع برأي كثيرين , اكتفى باعتذار نتنياهو الهاتفي وعفا الله عما مضى . فلا الاحتلال لأرض إسلامية مهم ولا تهجير شعب مسلم مهم . المهم اعتذار نتنياهو الذي أعاد كرامة تركيا وكبرياءها .
خورشيد دلي خبير يالشؤون التركية
رسول طوسون نائب سابق عن حزب العدالة والتنمية
فايز عباس خبير بالشؤون الاسرائيلية
بسام ابو عبدالله استاذ العلوم السياسية في جامعة دمشق