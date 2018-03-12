عشرات الضحايا بينهم أطفال بتفجيرين بريف حماة في سوريا

وقال التلفزيون السوري الرسمي ان ارهابيا فجر سيارة مفخخة وسط بلدة "جدرين" بريف حماه الجنوبي الغربي، موضحا ان التفجير ادى الى مقتل 17 شخصا وجرح اكثر من 50 اخرين.

واضاف ان التفجير تسبب بأضرار مادية كبيرة في عدد من المنازل، وتابع ان ارهابيا آخر فجر سيارة مفخخة ايضا وسط بلدة الحميري في ريف حماه الغربي ما اسفر عن مقتل مواطن وجرح اخر.



ميدانياً، واصل الجيش السوري عملياته العسكرية في ريف القنيطرة، حيث قالت مصادر عسكرية إنها نجحت في نصب كمين محكم للمجموعات المسلحة قرب بلدة سعسع وتل الشحم في ريف القنيطرة، ما أدى الى مقتل عدد كبير من المسلحين ومصادرة اسلحتِهم، فيما واصلَ الجيش عملياته العسكرية في حمص القديمة والريف الشمالي.

وقالت وكالة "سانا" ان الجيش دمر مستودعا للذخيرة في بلدة عتمان بريف درعا وأوكارا للإرهابيين على طريق السد عتمان وفي خربة جعيلية غرب الشيخ مسكين وقضت على العديد منهم وأصابت آخرين.

وذكر مصدر عسكري، أن وحدات من القوات المسلحة دكت تجمعات للإرهابيين شرق المول في بلدة النعيمة وجنوب بناء الإعلاميين وفي حارة البجابجة والمسلخ جنوب شرق البحار بدرعا البلد وقضت على العديد منهم وأصابت آخرين.