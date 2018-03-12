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وزير خارجية اميركا في السودان لبحث وقف اطلاق النار

وزير خارجية اميركا في السودان لبحث وقف اطلاق النار
الجمعة ٠٢ مايو ٢٠١٤ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية الاميركي جون كيري الجمعة الى جنوب السودان، في محاولة للضغط لوقف اطلاق النار في النزاع الدامي المستمر منذ 4 أشهر، خلال مباحثاته مع رئيس البلاد سلفاكير.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية "جنيفر بساكي": إن كيري جدد تأكيده ضرورة أن يحترم جميع الاطراف اتفاق وقف اطلاق النار، والتوقف فوراً عن شن هجمات على المدنيين.

وأضافت بساكي، أنه سيحث الاطراف على التعاون مع الامم المتحدة والمنظمات الانسانية، مشيرة الى أن كيري سيلتقي قادة قوة حفظ السلام الدولي.

وزيارة كيري لجنوب السودان هي أول زيارة يقوم بها كوزير للخارجية وجاءت بعد يوم من تجديده للتهديدات الاميركية بفرض عقوبات، وتعبيره عن امله في نشر سريع لمزيد من قوات حفظ السلام. وقال كيري ان الصراع يمكن ان يتحول ابادة جماعية.

هذا ويتزايد القلق الدولي حول حجم اعمال القتل في جنوب السودان.

وبدأ كيري الخميس، من العاصمة الإثيوبية جولة إفريقية، قبل أن يحط الرحال اليوم الجمعة في عاصمة جنوب السودان جوبا، لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية، بين طرفي النزاع في دولة جنوب السودان.

من جانبها، قررت منظمة "إيغاد" تأجيل انعقاد قمتها الطارئة لبحث تداعيات الأوضاع في دولة بجنوب السودان، والتي كان من المقرر عقدها غداً السبت بجوبا إلى وقت لاحق لمزيد من الترتيبات والمشاروات.

وفر أكثر من مليون شخص من منازلهم منذ اندلاع القتال في ديسمبر، بين القوات التي تؤيد سلفاكير والجنود الموالين لنائبه المعزول ريك مشار.

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