فنانة سورية:اصوّت للأسد واحيّي شرف حزب الله

وفي حديث صحفي قالت الحناوي انها ستمنح صوتها للرئيس بشار الاسد في الانتخابات الرئاسية المقبلة "لان لولا حكمته لكانت سوريا سقطت منذ فترة".

كما توجهت بتحية كبيرة الى حزب الله، ووصفت أفراده بالشرفاء لانهم يقفون الى جانب سوريا.

وذكرت أن السوريين استقبلوا الشعب اللبناني في بيوتهم خلال حرب تموز وهي بنفسها كانت تطهو للعديد من العائلات اللبنانية التي كانت تقيم في مدرسة مجاورة لمنزلها.

وانتهت الحناوي من تسجيل اغنية خاصة ووطنية بعنوان "ام الشهيد" مهداة "الى كل الشهداء الابرياء الذين سقطوا على ارض المعركة في سوريا جراء الحرب الكونية الشعواء التي تشن ضدها".