الحملات الدعائية لانتخابات مصر الرئاسية تنطلق اليوم

ويتنافس في الانتخابات قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي الذي عزل مرسي وحمدين صباحي الذي حل ثالثا في انتخابات 2012، والذي يقول انه يمثل قيم ثورة 2011 التي اطاحت بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك الذي حكم مصر قرابة 30 عاما بلا منازع، غير ان فوز السيسي ستستعيد المؤسسة العسكرية دفة القيادة في البلاد (التقليد القديم الذي كسره وصول المدني مرسي للحكم لمدة عام واحد).

وتنتشر صور ولافتات كبيرة للقائد العسكري السابق في مختلف احياء القاهرة والعديد من باقي المدن المصرية، فبعد ثلاث سنوات مليئة بالاضطرابات السياسية والامنية، يتوق الكثير من الناخبين الى زعيم قوي قادر على استعادة الاستقرار والنهوض بالبلاد.

ويقول مسؤولون في حملة السيسي إنه ينتظر بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للإعلان عن برنامجه الانتخابي، ومن غير المتوقع أن يحضر السيسي تجمعات شعبية عامة أثناء مرحلة الدعاية الانتخابية، بسبب المخاوف الامنية.

وتعهد السيسي، الذي يمقته انصار مرسي، بالقضاء على الهجمات المسلحة مثل تلك التي وقعت الجمعة واسفرت عن مقتل 3 قتلى بينهم جندي وشرطي، فيما قتل شخصان آخران باشتباكات بين انصار مرسي ومعارضين له في الاسكندرية، شمالي البلاد.

ومن المتوقع ان تتكثف تظاهرات جماعة الاخوان المسلمين وتتزايد هجمات المسلحين المتشددين في حال فاز السيسي.