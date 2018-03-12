معسكرات اسرائيلية في الجولان لمساعدةالمسلحين في سوريا

من خدمات لوجستية و طبية و مستشفيات ميدانية الى معالجة الجرحى في مستشفيات الداخل الى معسكرات دعم خاصة بالمعلومات و اجهزة التنصت و التشويش.. و غيرها.

حكومة الاحتلال تقرر انشاء معسكرات و وحدات خاصة في الجولان المحتل لدعم المسلحين

وخيوط سيناريو مرسوم لتنفيذه في درعا و القنيطرة

قوات الاندوف أكدت عمليات التنسيق ووثقت ذلك في تقريرها .

و الامم المتحدة ما تزال صامتة

فما الأهداف الإسرائيلية من وراء ذلك ؟

و هل سقطت رهانات المسلحين الدولية و الاقليمية فلم يبق الا الخيار الاسرائيلي؟

و ما تداعيات ذلك على طبيع المواجة الدائرة على الساحة السورية؟

الضيوف:

تركي حسن- خبير عسكري واستراتيجي

أحمد العسرواي- عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية

فايز عباس- خبير بالشؤون الاسرائيلية