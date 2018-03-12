معسكرات اسرائيلية في الجولان لمساعدةالمسلحين في سوريا

من خدمات لوجستية و طبية و مستشفيات ميدانية الى معالجة الجرحى في مستشفيات الداخل الى معسكرات دعم خاصة بالمعلومات و اجهزة التنصت و التشويش.. و غيرها.
حكومة الاحتلال تقرر انشاء معسكرات و وحدات خاصة في الجولان المحتل لدعم المسلحين
وخيوط سيناريو مرسوم لتنفيذه في درعا و القنيطرة
قوات الاندوف أكدت عمليات التنسيق ووثقت ذلك في تقريرها .
و الامم المتحدة ما تزال صامتة
فما الأهداف الإسرائيلية من وراء ذلك ؟
و هل سقطت رهانات المسلحين الدولية و الاقليمية فلم يبق الا الخيار الاسرائيلي؟
و ما تداعيات ذلك على طبيع المواجة الدائرة على الساحة السورية؟
الضيوف:
تركي حسن- خبير عسكري واستراتيجي
أحمد العسرواي- عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية
فايز عباس- خبير بالشؤون الاسرائيلية