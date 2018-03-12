مقتل ارهابي حاول استهداف زائري الامام الهادي (ع)

وقال المصدر لـ"السومرية نيوز"، إن "قوة أمنية من لواء صلاح الدين التابع لقيادة عمليات سامراء، أطلقت النار، ظهر اليوم، باتجاه انتحاري يقود سيارة مفخخة، لدى محاولته الوصول الى زوار الإمام علي الهادي (ع) بالقرب من الطريق العام جنوبي سامراء، ما أسفر عن مقتله على الفور وتفجير سيارته من دون وقوع أي خسائر".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما اتخذت إجراءات أمنية احترازية مشددة لمنع أي خرق أمني في المنطقة".

وكان مصدر في قيادة عمليات سامراء، افاد في وقت سابق من اليوم السبت (3 ايار 2014)، ان اكثر من مليون زائر من مختلف محافظات العراق شاركوا في زيارة الإمام علي الهادي في قضاء سامراء، مشيرا الى نجاح الخطة الامنية حتى هذه اللحظة.

