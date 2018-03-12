انتقما من متحرش بابنتهما فقطعا أنفه وأذنيه

وقال جاويد بشارات المتحدث باسم شرطة إقليم باغلان الافغانية: "إن والدي الفتاة قاما بدعوة سيد أحمد 30 عاما لتناول العشاء معهما هذا الأسبوع في قرية جار الخوشك في مقاطعة باغلان المرقدي، وقاما بربط ذراعيه وساقيه وقطعا أنفه وأذنيه بالسكين".

واعتقلت الشرطة الزوجين والشاب، وهو أيضا أحد أقرباء الفتاة 12 عاما .

وقال بشارات: "اعترف الزوجان على الفور بقيامهما بقطع أنفه وأذنيه انتقاما منه، الذي أقر بتحرشه بالفتاة منذ 3 أشهر باستخدام مخدر" .

وقالت خديجة يقين، رئيسة إدارة الشؤون النسائية بإقليم باغلان " لم تعرف الفتاة ما كان يفعله بها، وبعد الواقعة، أخبرت الفتاة والديها وقررا الانتقام".