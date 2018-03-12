بالصور.. قبعة تنقذ امراة دفنت 30 دقيقة تحت الرمال

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن السيدة مينج مي زونج، 34 عاما، سقطت في حفرة أثناء عملها بموقع للبناء في مقاطعة "فوجيان" جنوب شرق للصين، وانهار عليها تل مكون من أطنان الرمال.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم قسم الإطفاء، شونج بان، 45 عاما: "أن زونج وضعت قبعتها الصلبة على أنفها وفمها، ما أعطاها مساحة لتتنفس تحت الرمال"، ويضيف: "قمنا بعملنا بحرص شديد خشية انهمار المزيد من الرمال الناعمة عليها، فاكتفينا بإخراج رأسها والقبعة للهواء، وفي نفس الوقت حفرنا حفرة طولية بالقرب منها وتم سحبها عبر هذه الحفرة".