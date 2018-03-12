أوكرانيا تحمل على روسيا مسؤولية اضطرابات أوديسا

وقد وقعت اشتباكات بين أنصار لسلطات كييف وموالين لروسيا وانتهت بحصار الموالين في المبنى النقابي في أوديسا، قبل أن تشتعل فيه النيران، وقد أظهرت لقطات تلفزيونية قنابل حارقة تنفجر على جدران المبنى، وقد قتل في الأحداث ما لا يقل عن 42 شخصا.



وتتهم كييف موسكو بدعم الاضطرابات في جنوب أوكرانيا وشرقها، وتقول إن قوات موالية لروسيا في منطقة ترانسدينيستريا بجمهورية مولدفيا عبرت الحدود إلى داخل أوكرانيا، وهي تساعد موسكو على زعزعة استقرار الوضع.



وتنفي روسيا القيام بأي دور في الاضطرابات بأوكرانيا، وتقول إن المواطنين الناطقين بالروسية يحمون حقوقهم من حكومة كييف.

واعتبرت روسيا يوم الجمعة الهجوم الذي تنفذه القوات الأوكرانية منذ الصباح على مدينة سلافيانسك التي يسيطر عليها موالون لموسكو في شرق أوكرانيا "هجوما انتقاميا" يوجه الضربة القاضية لاتفاق جنيف الذي سعى لنزع فتيل الأزمة.

وصرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "ومن خلال استخدام الطيران لإطلاق النار على تجمعات مدنية، شنّ نظام كييف هجوما انتقاميا يقضي على الأمل الأخير في تطبيق اتفاق جنيف"، حسبما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية.