جولة مباحثات جديدة اليوم بين ايران و(5+1) في فيينا

وتكتسب هذه الجولة من المباحثات أهمية خاصة بسبب قرب موعد انتهاء الاتفاق المرحلي في العشرين من تموز/ يوليو المقبل، والذي تم توقيعه بين الجانبين في الرابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ويترأس وفد المباحثات من الجانب الايراني وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

يشار الى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وايران اختتما امس اجتماعا في فيينا حول البرنامج النووي الايراني.

من جانبه، اعلن من واشنطن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أن المباحثات حول البرنامج النووي الايراني في فيينا ستكون صعبة.

وقال فابيوس إن الهدف من المباحثات عدم حصول ايران على قنبلة نووية، وذكر بأن خطة التحرك التي اقرت في جنيف سارية حتى 20 تموز/ يوليو المقبل لتوقيع اتفاق كامل.

وتعهد فابيوس بأن تكون باريس حذرة جدا حول انضمام ايران الى الاتفاق الذي من شأنه أن يضع حدا لسنوات من العلاقات المتوترة بين طهران والأسرة الدولية، على حد تعبيره.