عمليات الانبار: عناصر من اوروبا تقاتل مع المسلحين

وقال فليح بحسب موقع "السومرية نيوز"، إن "القوات الامنية عثرت على وثائق ورسائل تؤكد وجود عناصر من دول اوروبية تقاتل الى جانب المجاميع الارهابية في محافظة الانبار"، مشيراً الى أن "من بين تلك الدول هولندا والسويد بحسب رسالة وجهها احد العناصر الارهابية الى عائلته".

وأضاف أن "المتطوعين الاوربيين جاؤوا للعراق دون علم حكوماتهم"، مؤكداً أن "القوات الامنية تمكنت ايضاً من قتل اعداد كبيرة من عناصر داعش من ضمنهم عرب الجنسية ومن دول الخليج (الفارسي) وسوريا".

وكانت وزارة الداخلية العراقية اعلنت في وقت سابق من يوم الاثنين، ان القوات الامنية تواصل تقدمها في قضاء الفلوجة جنوبي الانبار.

وبدأت قوات الجيش عملية أمنية واسعة لاقتحام مدينة الفلوجة مدعومة بغطاء جوي، بمشاركة مختلف الصنوف فضلاً عن جهاز مكافحة الإرهاب.