ماذا فعل العرب والمسلمون لقضية فلسطين بعد 66 سنة على النكبة؟

وما أسباب فشل العرب والمسلمين في استعادتها سلما أو حربا؟
كيف نجحت المقاومة في ابقاء القضية الفلسطينية حية ؟
وهل يستقيم الرهان على وسيط أميركي منحاز بالكامل لمصلحة الكيان؟
ما تداعيات اتفاقية أوسلو على العلاقات الفلسطينية- الفلسطينية؟
ولماذا لا تستفيد السلطة الفلسطينية من تجربة المقاومة الاسلامية في لبنان؟
وهل تنتهج خيار المقاومة كسبيل للتحرير واستعادة الحقوق المغتصبة ؟
وبالتالي:
ماذا فعل العرب والمسلمون لقضية فلسطين بعد 66 عاما ً على النكبة ؟
ماهر الطاهر مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الخارج
معين مناع باحث في مركز الزيتونة للدراسات