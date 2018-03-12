ماذا فعل العرب والمسلمون لقضية فلسطين بعد 66 سنة على النكبة؟

وما أسباب فشل العرب والمسلمين في استعادتها سلما أو حربا؟

كيف نجحت المقاومة في ابقاء القضية الفلسطينية حية ؟

وهل يستقيم الرهان على وسيط أميركي منحاز بالكامل لمصلحة الكيان؟

ما تداعيات اتفاقية أوسلو على العلاقات الفلسطينية- الفلسطينية؟

ولماذا لا تستفيد السلطة الفلسطينية من تجربة المقاومة الاسلامية في لبنان؟

وهل تنتهج خيار المقاومة كسبيل للتحرير واستعادة الحقوق المغتصبة ؟

وبالتالي:

ماذا فعل العرب والمسلمون لقضية فلسطين بعد 66 عاما ً على النكبة ؟

ماهر الطاهر مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الخارج

معين مناع باحث في مركز الزيتونة للدراسات