داعش يمنع "دمى" عرض الملابس في متاجر الرقة

وافادت صحيفة "راي اليوم" نقلا عن مايسمى بـ "المرصد السوري لحقوق الانسان"، ان التنظيم حظر كذلك على المراة التسوق مع رجل الا اذا كان زوجها او والدها او شقيقها.

كما قال المرصد ان التنظيم قرر ان الملابس التقليدية التي تباع في المتاجر يجب ان لا تكون “ضيقة او شفافة او مزخرفة”.

والرقة هي المحافظة الوحيدة في سوريا التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام، ويعتقد ان هذا التنظيم يحتجز نحو الف رهينة في الرقة، بحسب جماعات حقوقية، معظمهم نشطاء سلميون او اعضاء في جماعات مسلحة اخرى، او مدنيون ارتكبوا ما يعتبره التنظيم جرائم مثل “الكفر” او “تدخين السجائر”.

وينفذ التنظيم عمليات اعدام علنية بشكل متكرر، كما قام بصلب عدد من الضحايا في الرقة.

ورغم ان المعارضة المسلحة رحبت في البداية بالتنظيم في القتال ضد الحكومة السورية ، الا ان انتهاكاته المستمرة ومحاولته للهيمنة قلبت معظم المعارضين المسلحين ضده.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي شن المعارضون والكتائب الاسلامية المسلحة الاخرى في سوريا هجوما كبيرا ضد مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام واخرجوهم من مناطق واسعة في شمال سوريا، الا ان التنظيم حافظ على سيطرته على المناطق الشرقية المحاذية للعراق.