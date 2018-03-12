البث المباشر
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
رويترز نقلا عن الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعو لعقد اجتماع عاجل في الأردن لمراجعة الوضع في جنوب غرب سوريا
الدفاع الروسية: خروج 76 شخصا بينهم 49 طفلا من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات الإنسانية
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

داعش يمنع "دمى" عرض الملابس في متاجر الرقة

داعش يمنع
الثلاثاء ١٣ مايو ٢٠١٤ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

حظر تنظيم “الدولة الاسلامية في العراق والشام” ( داعش ) الاثنين استخدام تماثيل (دمى) عرض الملابس في المتاجر وبيع الملابس الداخلية النسائية للرجال في مدينة الرقة شمالي سوريا.

وافادت صحيفة "راي اليوم" نقلا عن مايسمى بـ "المرصد السوري لحقوق الانسان"، ان التنظيم حظر كذلك على المراة التسوق مع رجل الا اذا كان زوجها او والدها او شقيقها.
كما قال المرصد ان التنظيم قرر ان الملابس التقليدية التي تباع في المتاجر يجب ان لا تكون “ضيقة او شفافة او مزخرفة”.
والرقة هي المحافظة الوحيدة في سوريا التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام، ويعتقد ان هذا التنظيم يحتجز نحو الف رهينة في الرقة، بحسب جماعات حقوقية، معظمهم نشطاء سلميون او اعضاء في جماعات مسلحة اخرى، او مدنيون ارتكبوا ما يعتبره التنظيم جرائم مثل “الكفر” او “تدخين السجائر”.
وينفذ التنظيم عمليات اعدام علنية بشكل متكرر، كما قام بصلب عدد من الضحايا في الرقة.
ورغم ان المعارضة المسلحة رحبت في البداية بالتنظيم في القتال ضد الحكومة السورية ، الا ان انتهاكاته المستمرة ومحاولته للهيمنة قلبت معظم المعارضين المسلحين ضده.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي شن المعارضون والكتائب الاسلامية المسلحة الاخرى في سوريا هجوما كبيرا ضد مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام واخرجوهم من مناطق واسعة في شمال سوريا، الا ان التنظيم حافظ على سيطرته على المناطق الشرقية المحاذية للعراق.

روابط ذات صلة

"داعش" تصفّي "شرعيّي النصرة" في دير الزور

داعش يفشل في دخول درعا والاقتراب من الحدود الأردنية ‎

آخر الأخبار

بالفيديو.. كسر زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان

نشرة بانوراما: "تعذيب وتصفيات في السعودية" و"تحديات ضرب بؤر داعش بالعراق"

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة

نيكي هايلي تهدد:لا زالنا مستعدين للتحرك في سوريا إذا

صحيفة نمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مقر إقامة سفير ايران بفيينا

انطلاق معرض صناعة البناء في عمان بمشاركة شركات ايرانية

خبيرة أممية: أحداث ميانمار "تحمل سمات الإبادة الجماعية"

مفاجأة أخرى من"مجتهد"؛هذا ما فعله بن سلمان بـ"هادي"

الدوري المصري الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

معلومات مفيدة جدا..بهذه الطريقة بامكانك سد طريق تجسس "فيسبوك" عليك!

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

هذه الاشياء تجنب فعلها أثناء شحن الهاتف

الفساد في السعودية.. بالفيديو..."الوليد بن طلال" ممنوع من السفر الا بإذن من ...؟!

العين الإماراتي يهرب من الهزيمة أمام الاستقلال الايراني

شاهد بالفيديو.. اعلامي تونسي يفجر مفاجأة حول طلب الامارت المثير من السبسي!

المالكي يؤكد "فشل نظام المحاصصة" في العراق 

الأکثر مشاهدة