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تويتر تطلق خاصية "كتم" الحسابات بشبكتها الاجتماعية

تويتر تطلق خاصية
الثلاثاء ١٣ مايو ٢٠١٤ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت "تويتر" عن إطلاق خاصية جديدة لمستخدميها سواء عبر موقعها الإلكتروني أو عبر تطبيقات الأجهزة الذكية، تتيح لهم السيطرة على المحتوى الذي يرونه على الشبكة الاجتماعية.

وأوضحت "تويتر" أن الخاصية الجديدة، والتي أطلقت عليها اسم Mute، تتيح لمستخدمي شبكتها الاجتماعية تحويل بعض الحسابات التي يتابعونها إلى حسابات صامتة، وذلك بإيقافهم لعملية الحصول على تحديثات بتغريداتهم الجديدة.
وأشارت الشبكة الاجتماعية إلى أن الخاصية الجديدة يمكن تفعيلها مع حساب واحد أو مجموعة من الحسابات التي يتابعها المستخدم، وذلك دون الحاجة لأن يقوم بإلغاء متابعة تلك الحسابات نهائيا.
وسوف يستطيع مستخدمو "تويتر" تفعيل خاصية Mute بشكل سري، حيث لن تحصل أي من الحسابات الصامتة على تنبيهات تفيد بتفعيل الخاصية الجديدة ضدها.
وأضافت "تويتر"، عبر مدونتها الرسمية، أن الحسابات الصامتة ستظل قادرة على قراءة تغريدات المستخدمين الذين قاموا بتفعيل تلك الخاصية معها أو الرد عليها أو إعادة تغريدها، إلا أن عمليات التفاعل تللك لن تظهر لهؤلاء المستخدمين.
وتظل الحسابات الصامتة ممنوعة فقط من بث التغريدات الجديدة في صفحة المستخدم الرئيسية، والتي تعرف باسم صفحة "الإطار الزمني"، حتى يقوم المستخدم يدوياً بإيقاف تلك الخاصية.
ويظهر زر خاص للخاصية الجديدة، Mute، ضمن الخيارات المتاحة للمستخدم عند النقر على رمز "الترس" في الصفحة الشخصية لأي حساب أخر على الشبكة الاجتماعية سواء من تطبيقات الأجهزة الذكية أو من الموقع الإلكتروني.
وأكدت "تويتر" أن الخاصية الجديدة ستكون متاحة لجميع مستخدمي شبكتها الاجتماعية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سواء عبر موقعها، Twitter.com، أو عبر تطبيقيها لنظامي "أندرويد" وiOS.
يذكر أن تلك الميزة لاتعد جديدة بين مستخدمي "تويتر"، حيث توفرها بعض تطبيقات الطرف الثالث الخاصة بإدارة الحسابات مثل "تويت ديك" و"تويت بوت"، إلا أنها المرة الأولى التي تتوافر بشكل رسمي كأحد خصائص الشبكة الاجتماعية.

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