وفد فني ثقافي عراقي في طهران

وشدد أيوبي في اللقاء على أهمية تطوير العلاقات الثقافية بين إيران والعراق معتبراً الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في هذا المجال غاية في الأهمية مؤکداً علی ضرورة تفعيلها لتوطيد العلاقات.

ورحب أيوبي بالضيوف العراقيين معتبراً هذه الزيارة بأنها بادرة خير في العلاقات الثقافية وحتى السياسية.

وأشار أيوبي إلى مشاركة وفد سينمائي إيراني في مهرجان بغداد الأخير، وأضاف: لقد تم التوقيع على اتفاق جيد ونتابع تنفيذ الاتفاق ووجهنا دعوة إلى الوفد العراقي وها نحن نمضي قدماً في الاتفاق.

وفي جانب آخر من اللقاء أشار أيوبي إلى القواصم المشتركة بين الشعبين الإيراني والعراقي وقال: على أهل الثقافة والفن أن يحسنوا صورة البلدين بعيون الشعبين من خلال أعمالهم؛ فهذه ليست مهمة وزارة الخارجية بل هي مهمة المثقفين من البلدين.

أما الوفد العراقي فقد طالب بتفعيل الاتفاقيات الثقافية المبرمة بين الجانبين مؤكداً على أهمية تبادل وجهات النظر والتجارب من أجل الرقي بالفن والثقافة.