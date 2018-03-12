تشكيلة فرنسا الرسمية بدون مفاجآت وبدون نصري







ولم تتضمن اللائحة أي مفاجآت وغاب عنها سمير نصري المتوج اول من امس الاحد مع فريقه مانشستر سيتي بلقب بطل الدوري الانكليزي، واريك ابيدال مدافع موناكو.

وكشف ديشان ايضا عن لائحة من 7 لاعبين الاحتياطيين ستتم الاستعانة بخدماتهم في حال انسحاب احد لاعبي التشكيلة الرسمية بسبب الاصابة. وضمت اللائحة الاحتياطية بعض الاسماء غير المتوقعة مثل مورغان شنايدرلين (ساوثمبتون الانكليزي) ولويك بيران وبونوا تريموليناس (سانت إتيان). اما الاربعة الاخرون فهم ستيفان روفيين (سانت اتيان) ومكسيم غونالونس (ليون) وريمي كابيلا (مونبلييه) والكسندر لاكازيت (ليون).

وتلعب فرنسا في النهائيات ضمن المجموعة الخامسة التي تضم ايضا سويسرا والاكوادور وهندوراس.

وقال ديشان "انا مقتنع منذ اسابيع باختيار لائحة 23 لاعبا بالاضافة الى 7 احتياطيين".

وأضاف كنت دائما مقتنعا منذ اسابيع، منذ أشهر بانه يتعين علي الكشف عن لائحة 23 لاعبا من البداية من أجل زرع الروح الجيدة وعدم خلف التخوف داخل المجموعة".

وتابع "اعلن لائحة من 23 لاعبا بالاضافة الى لائحة اخرى من 7 لاعبين احتياطيين" مشيرا الى انه اختار المنطق البشري على الرياضي خلافا للمدربين السابقين ايميه جاكيه عام 1998 ورايموند دومينيك في مونديالي 2006 و2010 ولوران بلان في كأس اوروبا 2012.

واوضح انه اختار مشاركو اللاعبين السبعة الاحتياطيين في جزء من الاستعدادات للمونديال والتي تبدأ الاثنين المقبل، وقال "اتخذت القرار بمشاركتهم في الجزء الاول من الاستعدادات وحتى 28 ايار/مايو الحالي" غداة المباراة الدولية الودية الاولى امام النروج على ملعب فرنسا.

وتلعب فرنسا مباراتين وديتين امام البارغواي في الاول من حزيران/يونيو في نيس وجامايكا في 8 منه في ليل.

وعلل ديشان استبعاده نصري ب"العروض البعيدة عن المستوى" مع المنتخب الأزرق وبعدم تقبل اللاعب لفكرة الجلوس على مقاعد الاحتياط.

وقال: "في الوهلة الاولى، نتحدث عن لاعب بمؤهلات كبيرة"، مضيفا "سمير قدم عروضا ليست في المستوى مع المنتخب الفرنسي مقارنة مع ما يقدمه مع فريقه مانشستر سيتي. انه لاعب مهم واساسي مع مانشستر سيتي ولكن الحال ليست كذلك مع المنتخب الفرنسي، وعندما يكون احتياطيا لا يكون سعيدا وتشعر بذلك المجموعة باكملها. لذلك اسمه غير موجود على اللائحة".

واعترف ديشان بان نصري (26 عاما، 41 مباراة دولية، 5 اهداف) يدفع ثمن تصرفاته ومشاكله المتكررة مع المنتخب الفرنسي.

وكان لاعب مرسيليا السابق الذي اتهم بعدم احترام الدوليين السابقين تييري هنري ووليام غالاس في كأس اوروبا 2008، اوقف 3 مباريات من قبل الاتحاد الفرنسي لتهجمه على الصحافيين عقب كأس اوروبا 2012، ثم استدعاه ديشان مجددا في آب/أغسطس 2013 بيد ان عروضه لم تكن مقنعة خاصة امام اوكرانيا في ذهاب الملحق المؤهل للعرس العالمي.

يذكر ان نصري لم يتم استدعاؤه للمشاركة في مونديال 2010 في جنوب افريقيا من طرف المدرب رايموند دومينيك.



وهنا اللائحة الرسمية:

- للمرمى: هوغو لوريس (توتنهام الانكليزي) وستيف مانداندا (مرسيليا) وميكايل لاندرو (باستيا)

- للدفاع: ماتيو ديبوشي (نيوكاسل الانكليزي) ولوكاس ديني (باريس سان جرمان) وباتريس ايفرا (مانشستر يونايتد الانكليزي) ولوران كوسيلني وبكاري سانيا (ارسنال الانكليزي) والياكيم مانغالا (بورتو البرتغالي) ومامادو ساخو (ليفربول الانكليزي) ورافائيل فاران (ريال مدريد الاسباني).

- للوسط: يوهان كاباي وبليز ماتويدي (باريس سان جرمان) وكليمان غرينييه (ليون) وبول بوغبا (يوفنتوس الايطالي) وريو مافوبا (ليل) وموسى سيسوكو (نيوكاسل) وماتيو فالبوينا (مرسيليا)

- للهجوم: كريم بنزيمة (ريال مدريد الاسباني) واوليفييه جيرو (ارسنال) وانطوان غريزمان (ريال سوسييداد الاسباني) وفرانك ريبيري (بايرن ميونيخ الالماني) ولويك ريمي (نيوكاسل).