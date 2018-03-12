الحكومة تعيد مياه الشرب لحلب ومقتل قيادات للمسلحين بالمليحة+فيديو

ويعيش ثلاثة ملايين شخص من اهالي حلب كارثة انسانية حقيقية نتيجة قطع المياه بفعل الجماعات المسلحة ما يقارب عشرة ايام، جهود حكومية اثمرت بعودة تدريجية للمياه الى احياء حلب.

وقال المستشار الحكومي عبد القادر عزوز لقناة العالم الإخبارية: "نتيجة التقدم النوعي للجيش السوري في حلب في الاطراف وقيامه بقضمها وبالتالي تطويق المسلحين، فما كان منهم الا ان راهنوا على صبر حلب وكما قاموا بتجويعها في فترات سابقة، قاموا من جديد بتعطيشها".

وفي ريف دمشق، مكن تمهيد مدفعي على أهداف ثابتة ومتحركة بشكل مركز، وحدات النخبة من التقدم والسيطرة على عده كتل وابنية في عمق جوبر، غير ان المعارك تشهد تقدما بطيئا للجيش في المنطقة، بسبب الأنفاق التي حفرها المسلحون والتي لا تعد ولا تحصى.

وقال الخبير الاستراتيجي محمد علي الحسين لقناة العالم الإخبارية: "الانفاق تأخذ البعد الاساسي في هذه المواضيع لان الجيش السوري لا يحارب فقط فوق الارض، يحارب تحت الارض ايضا، وهذه الانفاق متشعبة ومبنية بشكل كبير جدا بحيث انه من الصعوبة بمكان الوصول اليها ومعرفتها الا من خلال عمليات نوعية".

الوضع في المليحة بوابة الغوطة الشرقية مختلف عنه في جوبر، وحدات النخبة في الجيش السوري تمكنت من السيطرة على منطقة المدارس والافران ومحيطها وكذلك البساتين الجنوبية الشرقية والمزارع الشمالية جنوب تاميكو، واسفرت العمليات عن مقتل قيادات ومسلحين غالبيتهم من جنسيات غير سورية، بينما دمر الجيش السوري احد المباني في محيط زبدين في الغوطة الشرقية، تحصن بداخلها عدد من مسلحي "جبهة النصرة" هربوا من بساتين المليحة .

ويتساقط قياديو المجموعات المسلحة في سوريا تباعا على يد الجيش السوري الذي وجه لهم ضربات قوة في الايام الماضية، معتمدا اسلوب الرصد وضرب الهدف، ما ساهم في تحطيم معنويات المجموعات المسلحة بكامل افرادها.

وفي ظل الانجازات الميدانية للجيش السوري، تستمر الجماعات المسلحة في استهداف احياء المدنيين بقذائف الهاون وبالسيارات المفخخة.

AM – 14 – 07:39