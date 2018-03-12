اختتام الجولة الرابعة لمحادثات ايران و(5+1) في فيينا

واعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بعد عشاء عمل مع نظيرته الاوروبية كاثرين اشتون الاتفاق على جدول اعمال المباحثات، واوضح أنه سيتم طرح وجهات نظرٍ كلية حول المباحثات على أن تُجري بعدها الدول الست مناقشات فيما بينها لتنطلق جولةُ المفاوضات حول إعداد مسودة الاتفاق النهائي الشامل.

وكان ظريف قد أكد أن هذه الجولة اكثر حساسية لكونها تركز على صياغة النص النهائي، معتبرا أن إنجاحها يعتمد على حسن نوايا الطرف الآخر وجديته.

مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قال إن مفاوضات فيينا ستتناول عددا من القضايا المتنوعة، مشيرا الى أن الجانبين لديهما الحلول والخيارات لمعالجتها.

وشدد عراقجي على أن الطرفين يسعيان عبر هذه المباحثات الى التوصل لرؤية مشتركة لتحقيق اتفاق شامل، وقال إن وزراء الخارجية سيجتمعون في حال الاتفاق على صياغة مسودة الاتفاق النهائي، واضاف عراقجي أن المطلوب هو الاتفاق الشامل وأن اي خلاف على ايِ قضية سيؤدي الى عدمِ الاتفاق.