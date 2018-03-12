المانيا تستهل استعداداتها بتعادل سلبي مع بولندا



وفي ظل غياب 13 لاعبا سيخوضون السبت المقبل المباراة النهائية لمسابقة كأس المانيا بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في برلين، اضطر مدرب المانشافت يواكيم بلوف الى الدفع بثمانية لاعبين اساسيين للمرة الاولى في مسيرتهم كما ان مجموع المباريات الدولية للتشكيلة الاساسية في مباراة اليوم كان 13.

ودفع لوف بأصغر منتخب في تاريخ المانشافت حيث بلغ معدل السن 45ر21 عاما للمرة الاولى في 106 اعوام من تاريخ الاتحاد الالماني محطما الرقم القياسي السابق وهو 5ر21 عاما وكان في المباراة الدولية امام سويسرا عام 1908.

وحاول اغلب اللاعبين الشباب تقديم افضل ما لديهم لاقناع المدرب لوف في اول مباراة ودية بين 3 اعدادية (الكاميرون وارمينيا) سيخوضها المنتخب الالماني قبل خوض النهائيات.

وكان لوف استدعى الخميس الماضي لائحة اولية من 30 لاعبا سيقلصها غدا الاربعاء الى 25 او 26 لاعبا قبل الاعلان عن اللائحة الرسمية في الثاني من حزيران/يونيو المقبل.

ووحده لاعب وسط شالكه جوليان دراكسلر يملك فرصة التواجد في العرس العالمي حيث اوقعت القرعة المانيا في المجموعة السابعة الى جانب البرتغال التي تلاقيها في المباراة الاولى في 16 المقبل في سالفادور، وغانا والولايات المتحدة.