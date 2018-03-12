القادسية يكتسح ذات راس ويبلغ ربع النهائي



وحسم القادسية مسألة تأهله من الشوط الاول الذي شهد تسجيله ثلاثة اهداف عبر السوري عمر السومة (6) وسيف الحشان (14) ومساعد ندا (38)، قبل ان يضيف بدر المطوع الرابع في الشوط الثاني (74).

اقيم هذا الدور من مباراة واحدة على ارض ابطال المجموعات الثماني في مواجهة الفرق التي حلت في المركز الثاني، على ان تجرى قرعة ربع النهائي لاحقا.

القادسية استضاف المباراة على استاد الصداقة والسلام الخاص بمواطنه نادي كاظمة كون ملعبه غير مؤهل اسيويا، واثبت طوال الدقائق التسعين بأنه الطرف الافضل وإن كان ذات راس نشط قليلا خلال الشوط الثاني.

ويعتبر الفوز خير هدية يقدمها السومة الى جمهور القادسية خصوصا ان مباراة اليوم كانت الاخيرة له مع الفريق قبل التحاقه بالنادي الاهلي السعودي، كما انها الاخيرة للمدرب محمد ابراهيم في الملاعب بعد ان اعلن اعتزاله لدواع صحية.

وكان القادسية انهى الدور الاول متصدرا المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، متقدما على الحد البحريني (11 نقطة ايضا) والشرطة العراقي (7) والوحدة السوري (2).

ويخوض الفريق الكويتي غمار كأس الاتحاد قادما من دوري ابطال اسيا بعد فشله في بلوغ دور المجموعات فيه اثر خسارته في الدور التمهيدي الثالث امام مضيفه الجيش القطري صفر-3، علما انه تغلب على السويق العماني خارج ملعبه 1-صفر في الدوري التمهيدي الاول وعلى مضيفه بني ياس الاماراتي 4-صفر في الثاني، وهو يسعى الى انتراع اللقب القاري للمرة الاولى في تاريخه بعد خسارته النهائي في مناسبتين، الاولى في 2010 امام ضيفه الاتحاد السوري، والثانية في 2013 امام ضيفه ومواطنه الكويت.

قدم القادسية موسما محليا ممتازا تمثل بتحقيقه كأس السوبر المحلية، كأس ولي العهد، الدوري الرديف، والدوري العام، كما انه قادم من خسارة امام الكويت بركلات الترجيح في نهائي كأس الامير.

من جانبه، انهى ذات راس الدور الاول في المركز الثاني ضمن المجموعة الاولى برصيد 11 نقطة متخلفا عن الصفاء اللبناني المتصدر (16) ومتقدما على السويق العماني (7) ورافشان الطاجيكستاني (دون رصيد).