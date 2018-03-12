"سوات" تقتل 4 دواعش وتعثر على معسكر في حمرين

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن قائد شرطة محافظة ديالى اللواء الركن جميل الشمري قوله الاربعاء، ان "قوة امنية من تشكيلات المهمات الخاصة (سوات) مدعومة بمفارز قتالية من الجيش نفذت عملية استباقية في اطراف بحيرة حمرين (50 كم شمال شرق بعقوبة)، قرب ناحية السعدية اسفرت عن ضبط معسكر تدريب تابع لتنظيم داعش".

وأضاف الشمري ان "القوة اشتبكت مع مسلحي داعش قبل دخولها المعسكر السري لبعض الوقت ونجحت في قتل اربعة منهم"، مشيرا الى انه "تم العثور على لوحات تدريب لصناعة المتفجرات والعبوات الناسفة اضافة الى مخازن للاغذية ومنشورات تحريضية وكميات من الاعتدة والمتفجرات، داخل المعسكر".

واكد الشمري ان "القوة دمرت عدد من القوارب التي كان يستخدمها التنظيم في تنقلاتها بين ضفاف البحيرة"، لافتا الى ان "عمليات احراق البساتين الزراعية التي جرت مؤخرا في ناحية السعدية انطلقت من هذا المعسكر الذي كان مركز لتدريب العديد من الخلايا النائمة".

يذكر ان الاجهزة الامنية في محافظة ديالى ضبطت العديد من المعسكرات السرية لتنظيم داعش بعمليات نوعية جرت في بعض المناطق خلال الاشهر القليلة الماضية.