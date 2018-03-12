"6 أبريل" لا تعترف بانتخابات الرئاسة وتقرر مقاطعتها

ويعد وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، الذي اطاح بالرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو الماضي، هو الاوفر حظا للفوز بالانتخابات المقررة في 26 و27 ايار/مايو الجاري، حيث يواجه فيها منافسا وحيدا هو القيادي اليساري حمدين صباحي.

وقال عمرو علي المنسق العام لحركة "6 ابريل" التي جرى حظر انشطتها في نيسان/ابريل الفائت في مؤتمر صحافي عقد في القاهرة ان حركته قررت "مقاطعة الانتخابات وعدم الاعتراف بالعملية الانتخابية من قريب او من بعيد"، مضيفا "نحن نرفض العملية برمتها"، بحسب فرانس برس.

واوضح علي ان القرار جاء بعد مناقشات بين اعضاء الحركة جرت على مدار الخمسة اشهر الماضية.

وتابع ان الانتخابات "هي مجرد اجراءات قانونية لتنصيب عبد الفتاح السيسي وان المناخ السياسي لا يسمح باي شفافية لدى المنافسين" واضاف، ان "المجال السياسي ينتقل من سيء لاسوأ خلال الاربعة شهور الماضية. هذا النظام لا يقبل اي تعددية سياسية".

هذا ونشات حركة 6 ابريل في اعقاب اضراب عام لعمال المحلة في 6 نيسان/ابريل 2008 خلال حكم حسني مبارك، ثم برزت لاحقا بين الحركات المعارضة له وقادت التظاهرات ضده حتى اسقاطه في شباط/فبراير 2011.

وفي 28 نيسان/ابريل الماضي، قررت محكمة مصرية حظر انشطة الحركة ومصادرة ممتلكاتها في مصر اثر دعوى اتهمتها "بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر مع قوى اجنبية".