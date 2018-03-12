الجيش العراقي يتقدم في الفلوجة ومقتل العشرات من داعش+ فيديو

وقد اسفرت المعارك عن مقتل واصابة زهاء اربعين مسلحا قرب جسر الموظفين شرق مدينة الفلوجة فيما قتلت قوات الامن عشرة مسلحين بعد مواجهات في منطقة البو نمر شمال الانبار ... انتصارات يراها سياسيون ومراقبون قد تساعد على حسم المعركة في الايام القادمة .

وقال محمد العكيلي عضوائتلاف دولة القانون في تصريح للعالم الاربعاء ان الجيش العراقي يطبق الخناق على الجماعات الارهابية التكفيرية الداعشية في الفلوجة مؤكدا ان هناك تقدما واضحا وملموسا للقوات العراقية على الارض كما ان هناك عشائر بدات تتحرك باتجاه طرد هذه الجماعات الارهابية .

ومع كشف الحقائق عن وجود مقاتلين عرب واخرين من اوروبا تزداد حماسة القوات الامنية والعراقيين لتطهير اراضيهم من الارهاب ان كان داخليا او مستوردا عن طريق اجندات بعض القوى السياسية في الداخل والمدعومة من قوى اقليمية باتت مكشوفة للشارع العراقي .

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