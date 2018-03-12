بانوراما:تحريض اميركا ضد ايران وتوافقات دمشق والمسلحين وانتخابات مصر

في برنامج بانوراما الليلة تشاهدون :

الموضوع الاول, سيتناول تصريحات وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل خلال اجتماعه بوزراء دفاع دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي حيث بدأ بتحريضهم على التنسيق المشترك ضد ما اسماه التهديد الايراني.

في الموضوع الثاني سنستعرض ابعاد الاستراتيجية التي تتبناها الدولة السورية عبر سياسة ابرام المصالحات والتوافقات في المناطق التي يسيطر عليها المسلحون المعارضون السوريون وذلك في ضوء النجاحات التي حققتها هذه الاستراتيجية في الاونة الاخيرة.

وفي الموضوع الاخير سنتابع ردود الافعال حيال مواقف كلا المرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية حمدين صباحي وعبد الفتاح السيسي حيال القضايا السياسية لاسيما الموقف من الكيان الاسرائيلي ومصير اتفاقية كامب ديفيد.