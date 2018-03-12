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في الداخل والشتات.. عدد الفلسطينيين يقارب 12 مليون نسمة

في الداخل والشتات.. عدد الفلسطينيين يقارب 12 مليون نسمة
الخميس ١٥ مايو ٢٠١٤ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

قالت علا عوض رئيس الإحصاء الفلسطيني ان عدد الفلسطينيين في الداخل والشتات يقارب 12 مليون نسمة .

وافادت  وكالة معا الاخبارية ان علا عوض استعرضت امس الاربعاء في تصريح للمراسلين أوضاع الشعب الفلسطيني من خلال الأرقام والحقائق الإحصائية عشية الذكرى السادسة والستين لنكبة فلسطين، والذي يصادف اليوم الخميس الخامس عشر من أيار، الذكرى السادسة والستين لنكبة فلسطين، مشيرة أن ذكرى اقتلاع وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه في عملية تطهير عرقي منظمة ومدبرة قامت بها العصابات الصهيونية المسلحة.
وقالت عوض ان المعطيات الإحصائية تشير الى أن عدد الفلسطينيين عام 1948 قد بلغ 1.4 مليون نسمة، في حين قدر عدد الفلسطينيين في العالم نهاية عام 2013 بحوالي 11.8 مليون نسمة، وهذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف 8.4 مرة منذ أحداث نكبة 1948. وفيما يتعلق بعدد الفلسطينيين المقيمين حاليا في فلسطين التاريخية (ما بين النهر والبحر) فإن البيانات تشير إلى أن عددهم قد بلغ في نهاية عام 2013 حوالي 5.9 مليون نسمة، ومن المتوقع ان يبلغ عددهم نحو 7.2 مليون وذلك بحلول نهاية عام 2020 وذلك فيما لو بقيت معدلات النمو السائدة حالياً.
وتظهر المعطيات الإحصائية أن نسبة اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين تشكل ما نسبته 44.2% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين نهاية العام 2013، كما بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث في الاول من كانون ثاني للعام 2013، حوالى 5.35 مليون لاجئ فلسطيني. يعيش حوالى 29.0% من اللاجئين الفلسطينيين في 58 مخيماً تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.
وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967 "حسب تعريف وكالة الغوث للاجئين" ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا. كما قدر عدد السكان الفلسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم عام 1948 بحوالى 154 ألف فلسطيني، في حين يقدر عددهم في الذكرى السادسة والستون للنكبة حوالى 1.43 مليون نسمة نهاية عام 2013 .
كما قدر عدد السكان في فلسطين بحوالى 4.5 مليون نسمة في نهاية عام 2013 منهم 2.8 مليون في الضفة الغربية وحوالى 1.7 مليون في قطاع غزة. من جانب آخر بلغ عدد السكان في محافظة القدس حوالى 408 آلاف نسمة في نهاية العام 2013، منهم حوالى 62.1% يقيمون في ذلك الجزء من المحافظة والذي ضمه الكيان إلاسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية في عام 1967. وتعتبر الخصوبة في فلسطين مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حالياً في الدول الأخرى، فقد وصل معدل الخصوبة الكلية للفترة (2008-2009) في فلسطين 4.4 مولود، بواقع 4.0 في الضفة الغربية و5.2 في قطاع غزة.

 

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