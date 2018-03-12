استقالة الموفد الدولي الى سورية

تطورات الميدان وتحولات المنطقة أفشلت الحرب المفروضة.

وثبات الدولة والنظام خلق تصدعات في الدول المتورطة .

مقولة الأسد عن موقع سورية على فالق زلزالي سياسي وأمني أثبت صحته.

إذ أسفرت انتشارا ً للإرهاب التكفيري في المنطقة والعالم.

الأخضر الإبراهيمي استقال من مهامه كموفد دولي خاص الى سورية.

معترفا ً باقترافه أخطاء ً في مقاربته للأزمة.

بعد نحو سنتين على استقالة سلفه كوفي عنان.

مندوب سورية في الامم المتحدة وصف اعتراف الابراهيمي بأخطائه بالشجاعة.

طالبا ً منه عدم الوقوع بأخطاء جديدة من خلال التدخل في انتخابات الرئاسة.

- فماذا بعد استقالة الأخضر الإبراهيمي؟

- ولماذا لم يكلف بان كي مون بديلا منه؟

- وما مصير مؤتمر جنيف؟

- وهل تتكفل الدول المتورطة بدفع تعويضات لسورية؟

الضيوف:

شادي احمد - كاتب ومحلل سياسي

هاني خلاف - مندوب مصر الاسبق في الجامعة العربية