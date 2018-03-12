روسيا تنتقد التقرير الاممي حول اوكرانيا وتصفه بالسياسي

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان "غياب الموضوعية الكامل والتناقضات الصارخة والمعايير المزدوجة لا تترك مجالا للشك بان المعدين (التقرير) كانوا يمارسون عملا سياسيا محددا يهدف الى تبييض صورة السلطات التي نصبت نفسها في كييف".

وكان التقرير اشار الى تدهور "مقلق" لحقوق الانسان في مناطق المحتجين الموالين لموسكو في شرق البلاد.

واتهمت الخارجية الروسية معدي التقرير "باخفاء معلومات عن ضحايا مدنيين ومحاولة القاء اللوم في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان على القوات الموالية لروسيا".

واضافت: "ان التقرير لا يذكر اي كلمة مثلا عن مقتل نحو 40 شخصا مطلع ايار/مايو في أوديسا جنوب اوكرانيا".

وتحدثت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي عن "مشاكل خطيرة" تتعلق بمضايقات وتخويف بحق التتار في شبه جزيرة القرم التي الحقت بروسيا في أذار/مارس الماضي اثر استفتاء لم تعترف بشرعيته كييف والدول الغربية.

واشار التقرير الى "عمليات قتل موجهة وتعذيب وضرب مبرح وخطف وتهديد ومضايقات وغالبيتها تقوم بها مجموعات معارضة للحكومة منظمة ومسلحة بشكل جيد في شرق البلاد"، ودعا الى لجم المحتجين الذين حملهم مسؤولية ما وصفه تمزيق البلاد.