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النار بالهشيم...تاريخ الازمة السورية بالصورة (2)

النار بالهشيم...تاريخ الازمة السورية بالصورة (2)
الجمعة ١٦ مايو ٢٠١٤ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

انتهينا في الجزء الاول الذي كان بعنوان (ايام الاسد معدودة) عند مجزرة جسر الشغور، بينما اليوم سنتحدث عن النار التي أشعلتها الاموال الخليجية التي دخلت الى سوريا وساهمت بتشكيل منظمات مسلحة ودعمتها بالمال والسلاح وسرعان ما انتشرت و تفرعت هذه المنظمات مثل النار بالهشيم وسوف نسرد اليكم اليوم تشكل ما يسمى "الجيش الحر"، وخروج احتجاجات مسلحة في مدينة حماة وسرعان ما تحولت لمواجهات مسلحة بينها وبين حفظ النظام، وسوف نفصل لكم موضوع مدينة حمص واعمال العنف فيها، وخروج جماعات مسلحة في ريف مدينة ادلب.

نشأة الجيش الحر
بعد مجزرة جسر الشغور التي راح ضحيتها اكثر من مئة وخمسون عسكريا تابعا للامن العسكري السوري خرج حسين هرموش ليعلن تأسيس ما يسمى "حركة لواء الضباط الاحرار" التي كانت هي النوأة لما يسمى "الجيش الحر" وبعد ان قامت الدولة السورية بالقاء القبض على الهرموش اعترف ان قطر والسعودية وتركيا قاموا بدعمه مالياً وامنياً وذلك بالتنسيق مع فرنسا وامريكا، حيث كان الدعم المالي موجه من قطر والسعودية بينما الدعم الامني والمد بالسلاح وحتى بالمقاتلين كان من تركيا وبإشراف المخابرات الفرنسية والامريكية.

المظاهر المسلحة في حماة
وفي نهاية الشهر السادس وبداية الشهر السابع عام 2011 خرج عدد من المتظاهرين المسلحين في مدينة حماة واطلقوا النار على عناصر حفظ النظام وعناصر الامن وتنتمي هذه الجماعات لما يسمى "لواء الضباط الاحرار" اي "الجيش الحر" حالياً وفي ذلك الوقت كانت الدولة السورية تلتزم بضبط النفس واستمرت المظاهر المسلحة في حماة بالاضافة لاجبار الناس على اغلاق المحال التجارية لكي يخرج للناس ان هناك حالة عصيان وكان يجبر الناس على اغلاق محالهم التجارية وتهديدهم بحرق المحال واستمرت هذه الحالة الى شهر التاسع حيث قامت هذه الجماعات بمجزرة بشعة جدا بحق اكثر من 20 عنصرا من عناصر الامن وحفظ النظام، وكانت المجزرة عبر قتل العناصر وتقطيعهم وبعدها رمي الجثث في نهر العاصي بمدينة حماة.
بعد هذه المجزرة عملت الدولة لإنهاء المظاهر المسلحة في مدينة حماة والقبض على من قام بهذه المجزرة الا ان المسلحين احتموا بالاهالي الذين قاموا بدورهم بطرد المسلحين ومنذ ذلك الحين لم تشهد مدينة حماة اي مظهر من مظاهر العنف او حمل السلاح.

مدينة حمص وحمل السلاح
استمرت ما تسمى "مظاهرات" الممولة من قطر والسعودية بالخروج بعدد من احياء مدينة حمص وخصوصاً (باب سباع ، بابا عمرو، الخالدية، جورة الشياح، ديربعلبة) وكان حمل السلاح محصورا على الاحياء نفسها فقط وكان بعض المسلحين يقوم باطلاق النار على "المظاهرة" لكي يتهم قوات الامن باطلاق النار عليها واستمر هذا الحال الى الشهر التاسع 2011 ليقوم في تلك الفترة عبد الرزاق طلاس المنتسب "للجيش الحر" بتنظيم فصيل مسلح ممول من الدول الخليجية واعلن مركزه حي الخالدية وحي باب سباع وبابا عمرو.
وخلال هذه الفترة قامت الجماعات المسلحة باستهداف احياء حمص القديمة وتهجير الاهالي منها بسبب اهميتها الامنية وطبيعة هذه الاحياء المتداخلة التي يسهل الاختفاء والتنقل فيها وكان سكان هذه الاحياء من الديانة المسيحية لذلك عمد المسلحون الى ضرب منازل المدنيين والمرافق العامة كالمدارس والمؤسسات الحكومية اضافة الى ضرب الكنائس ودورالعبادة فيها وخطف بعض الاشخاص من سكان الاحياء بهدف اجبار الاهالي على هجر منازلهم، وفي تاريخ 18-3-2011 أججت الاموال الخليجية الطائفية في حمص وخرجت "مظاهرة" تكفيرية "تحمل شعار المسيحية لبيروت والعلوية للتابوت".

وشهدت حمص معارك شىيىة استمرت طويلا الى أن اهتدى الجيش السوري الى خطة استراتيجية تخلى فيها عن فكرة الحرب الكلاسيكية واستخدم حرب العصابات والاحياء الى ان استطاع مؤخرا من استرجاع مدينة حمص بشكل كامل وسنورد لكم الاحداث بالتفصيل لاحقاً.

تشكيل جماعات مسلحة في ريف مدينة ادلب.
وفي نهاية الشهرالسادس 2011 وبعد مجزرة جسر الشغور ونشأة ما يسمى "الجيش الحر" تم تشكيل جماعات مسلحة في عدد من قرى ريف ادلب ومنها (بنش، جسر الشغور، كفر تخاريم، جبل الزاوية، الغاب) وكان التركيز على الريف الشمالي لسوريا وكان الدعم المالي من دول البترودولار بينما الدعم اللوجستي من تركيا حيث كان تهريب السلاح عبر المعابر التركية شيئا طبيعيا جدا حيث قامت تركيا بفتح حدودها للجماعات المسلحة وانشأت لهم مراكز تدريب ومشافي ميدانية ايضا.

يتبع...

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