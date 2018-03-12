المستوطنون سيتضاعفون عام 2019

وقال "أوري أرييل" وزير الإسكان وهو عضو من حزب "البيت اليهودي" إن المفاوضات بشأن إقامة دولة فلسطينية "تحتضر" وتوقع زيادة عدد المستوطنين.

وقال أرييل لإذاعة 102 إف.إم. في تل أبيب "أعتقد أنه في غضون خمس سنوات سيكون هناك 550 الفا أو 600 ألف يهودي في يهودا والسامرة وليس 400 الف كما هو الحال (الآن)" في إشارة إلى الضفة الغربية.

وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية.

وقال أرييل إن عدد الإسرائيليين في القدس الشرقية يتراوح بين 300 ألف و350 ألفا. ويعيش حوالي 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين احتلتهما "إسرائيل" إلى جانب قطاع غزة في حرب 1967.

وخلال جهود التسوية التي استمرت تسعة أشهر وباءت بالفشل نشر أرييل عطاءات للبناء في المستوطنات قالت الولايات المتحدة إنها ساهمت في الأزمة لأنها أقنعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن نتنياهو لم يكن جادا في التوصل إلى اتفاق.

ويرفض حزب البيت اليهودي تماما إقامة دولة فلسطينية مما يثير تكهنات في "إسرائيل" بأن نتنياهو سيخرج الحزب من ائتلافه في حالة حدوث تقدم دبلوماسي وهو أمر غير مرجح.