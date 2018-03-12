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ريال يستعيد نغمة الفوز قبل موقعة الابطال

ريال يستعيد نغمة الفوز قبل موقعة الابطال
السبت ١٧ مايو ٢٠١٤ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

استعد ريال مدريد جيدا لنهائي دوري ابطال اوروبا المقرر السبت المقبل ضد جاره اللدود اتلتيكو مدريد واستعاد نغمة الفوز بتغلبه على ضيفه اسبانيول 3-1 في المرحلة الثامنة والثلاثين الاخيرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

دخل فريق المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي الى اللقاء الختامي وهو يبحث عن فوز معنوي ينسي به جمهور النادي الملكي النتائج التي حققها لاعبوه في المراحل الثلاث السابقة (تعادلان وهزيمة) بهدف الاستعداد بافضل طريقة للموقعة الاوروبية السبت المقبل ضد اتلتيكو.ونجح انشيلوتي في تحقيق مبتغاه بغياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي اضطر للانسحاب من التشكيلة بعد تجدد اصابته في فخذه خلال الاحماء. وغاب رونالدو عن المباراة الاخيرة لفريقه في الدوري والتي خسرها امام سلتا فيغو في نهاية الاسبوع الماضي بسبب هذه المشكلة بالذات، وكان من المقرر ان يشارك في لقاء اليوم لكي يؤكد استعادته لكامل لياقته قبل الموقعة المرتقبة مع الجار اللدود اتلتيكو. وكان رونالدو يمني النفس بالوصول الى شباك اسبانيول في لقاء اليوم لكي ينفرد في صدارة افضل هدافي البطولات الاوروبية والتي يتشاركها مع مهاجم ليفربول الانكليزي الدولي الاوروغوياني لويس سواريز ولكل منهما 31 هدفا.وفي ظل غياب رونالدو برز البديل الفارو موراتا الذي سجل ثنائية في الثواني الاخيرة (86 و1+90) بعد دخوله في الدقيقة 67 بدل الفرنسي المصاب كريم بنزيمة، فيما كان الويلزي غاريث بايل صاحب الهدف الاول من تسديدة صاروخية (64)، مقابل هدف كاتالوني سجله بيتزي (90).
  
   
    - ترتيب فرق الصدارة:
    1- اتلتيكو مدريد        89 نقطة من 37 مباراة
    2-  ريال مدريد             87 من 38
    3- برشلونة              86 من 37
    4- اتلتيك بلباو         69 من 37
    5- اشبيلية              60 من 37
   
 

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