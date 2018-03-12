صادرات ايران لتركيا بلغت 10 مليارات دولار العام الماضي

واوضح اكيوس لدى اجتماعه بأمين عام غرفة تجارة طهران ابراهيم بهادراني بان زيارة الوفد التركي الى ايران تهدف الى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ولفت الى ان مسؤولية تنمية العلاقات التجارية لاتقع على عاتق التجار والنشطاء الاقتصاديين فحسب، بل ايضا على الملحقين التجاريين بسفارتي البلدين، حيث يعتبر دورهما بالغ الاهمية بهذا الشان.

واكد بان الحجم الاجمالي لصادرات تركيا على مدى السنوات العشر الماضية لامس الـ70 مليار دولار، حيث بلغ العام الحالي نحو 150 مليار دولار، مشير الى أن قيمة الصادرات التركية الى ايران قبل 10 سنوات بلغت الـ800 مليون دولار حيث انها ارتفعت الى 4 مليارات دولار في الوقت الراهن.

واوضح بان ايران تحتل المركز الـ7 بقائمة الدول المصدرة الى تركيا.

من جهته اشار امين عام غرفة تجارة طهران ابراهيم بهادراني، الى اهمية رفع المعوقات الجمركية لرفع مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين، معربا عن امله بان يتم اقرار التعرفة التفضيلية والتي مازلت محط نقاش برلماني البلدين لتسريع وتيرة الامور الجمركية.

ولفت بهادراني الى حزمة اجراءات تنموية تحفيزية منها تطوير الاسواق الحدودية واقامة المعارض العامة بين ايران وتركيا لرفع مستوى التبادل التجاري .

