رئيس البرلمان يدعو السوريين للتصويت بكثافة في الانتخابات

وقال اللحام خلال جلسة للبرلمان بث التلفزيون السوري وقائعها ان "سوريا بحاجة الى كل سوري شريف صوتا في صندوق الاقتراع وفعلا في الميدان والمعمل والمدرسة والجامعة".

واضاف "من يمتنع عن ممارسة دوره وحقه وواجبه الدستوري فانه يستقيل من مهامه الوطنية ويتخلى عن واجباته في وقت يناديه الوطن".

كما دعا اللحام السلطات السورية الى "اتخاذ التدابير والاجراءات التي توفر الاجواء المناسبة وتضمن سهولة وصول الناخب الى صناديق الانتخاب بأمان وسلام".

وحددت الانتخابات التي تقدم لها ثلاثة مرشحين بينهم بشار الاسد في الثالث من حزيران/يونيو، على ان تجري عملية الاقتراع للسوريين المقيمين خارج البلاد في 28 ايار/مايو.

وهذه الانتخابات ستكون اول انتخابات رئاسية تعددية في سوريا .