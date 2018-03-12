تعرف على اشهر العلماء الاكاديميين بالقرن العشرين

دعونا الآن نستعرض أسماء العلماء الظاهرين في الصورة، و نبدأ بالصف الأول من اليسار بالعالم لانغمور إيرفنغLangmuir Irving ويحمل الرقم (1)، وهو عالم كيميائي أمريكي من مواليد 1881، حصل على جائزة نوبل عام 1932 في كيمياء السطوح، و يعود له الفضل باختراع المصباح ذي الشريط التنغستوني المملوء بالغاز الخامل، وهو أول من استعمل الهيدروجين الذري في اللحام، وله نظرية ذرية مسجلة بإسمه بالإشتراك مع العالم لويس Lewis، وابتكر طريقة لتصوير الفيروسات بواسطة الطبقة وحيدة الجزيئات، وكانت وفاته عام 1957.

يأتي بعده في الصف الأول من اليسار العالم ماكس بلانك Max Plank، ويحمل الرقم (2)، وهو عالم ألماني من مواليد 1858 يعود له الفضل الأكبر في تأسيس نظرية الكم، و يعد من أشهر علماء القرن العشرين، وكانت وفاته عام 1947.

تأتي بعده العالمة البولندية الأصل مدام كوري Marie Sklodovska، وتحمل الرقم (3)، وهي من مواليد 1867، عالمة في الفيزياء والكيمياء، اكتسبت الجنسية الفرنسية بعد زواجها من العالم (بيير كوري)، تعد من رواد فيزياء الإشعاع، وأول من حصل على جائزة نوبل مرتين، مرة في الفيزياء ومرة في الكيمياء، وهي المرأة الأولى التي تحصل على هذه الجائزة، والأولى التي تحصل عليها في مجالين مختلفين، وكانت وفاتها عام 1934.

يأتي بعدها العالم الهولندي هندريك أنتون لورنتسHendrek Antoon Lorentz، و يحمل الرقم (4)، و هو من مواليد 1853، حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1902 مع (بيتر زيمان)، وهو أول من وضع معادلات التحويل التي اعتمد عليها آينشتاين في وصف الفراغ والزمن، وله اكتشافات كثيرة في المجال الكهرومغناطيسي، وكانت وفاته عام1928.

أما الشخص الخامس في التسلسل، والذي يجلس في المقدمة، ويتوسط الجميع، فهو الفيزيائي الألماني الفذ، والموسيقي المبدع، والرياضي اللامع البرت آينشتاين Albert Einstein، المولود في ألمانيا عام 1879، وهو أبو النظرية النسبية، حاز عام 1921 على جائزة نوبل في الفيزياء، وله بحوث كثيرة في ميكانيكا الكم، وتكافؤ المادة والطاقة، عرفه الناس بذكائه المفرط، حتى أصبحت كلمة (آينشتاين) مرادفة للعبقرية، كانت وفاته في أمريكا عام 1955.

ويجلس إلى يساره العالم الفيزيائي بيير لانغفن Pierre Langevin، ويحمل الرقم (6)، ولد في فرنسا عام1872، كان من خيرة العلماء الذين درسوا الموجات الصوتية، ويعود له الفضل باختراع أجهزة السونار. كانت وفاته في فرنسا عام 1946.

يأتي بعده العالم الفيزيائي السويسري تشارلس يوجين جاي Charles Eugene Guye، ويحمل الرقم (7)، ولد عام 1866، كان ألبرت آينشتاين من الذين تتلمذوا على يده، تخصص في الفيزياء الذرية، وله فيها أكثر من 200 ورقة بحثية، ذاع صيته بين الناس بعد أن أثبت مختبرياً بأنه لا وجود للصدفة في خلق الطبيعة، وأن الله وحده هو الخالق المبدع المدبر، كانت وفاته عام 1942.

يأتي بعده العالم الاسكتلندي تشارلس توماس ريس ويلسون C.T.R. Wilson ويحمل الرقم (8)، ولد عام1869، وحصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1927 لاختراعه الغرفة الغيمية، وكانت وفاته عام 1959.

أما الجالس في طرف الصورة ويحمل الرقم (9) فهو العالم الفيزيائي الإنجليزي البارع أوين وليانز ريتشاردسون Owen W. Richardson، ولد عام 1879، وكانت وفاته عام 1959، وحصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1928 لنجاحه في صياغة قانون الإنبعاث الحراري.

ثم نتعرف على الجالسين في الصف الثاني، و نبدأ من اليسار بالتسلسل رقم (10)، و هو العالم بيتر ديبي Peter Debye، المولود في هولندا عام 1884، والحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1936، وكانت وفاته في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1966.

ثم يأتي بعده العالم الدنماركي الكبير مارتن كنودسن Martin Knodson، ويحمل الرقم (11)، ولد عام 1871، ويعود له الفضل في صياغة ما يسمى برقم كنودسن، و يرمز له (Kn)، وهو رقم لا بعدي (لبس له أبعاد) يعرف على أنه يمثل نسبة المجال الوسطي الحر للجزيئات إلى طول فيزيائي معين في الأوساط المائعة، وكانت وفاته عام 1949.

ويجلس إلى جانبه العالم الاسترالي وليم لورنس براغ W. Lawrence Bragg ، ويحمل الرقم (12)، وهو مولود عام 1890، وحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1915 بالاشتراك مع (وليم هنري براغ)، وكانت وفاته عام1971.

يأتي بعده العالم الفيزيائي الهولندي هانز كرامرز Hans Kramers، ويحمل الرقم (13)، وهو من مواليد عام1894، وكانت وفاته عام 1952.

ويجلس إلى جانبه العالم الانجليزي الشاب (Pual Direc)، ويحمل الرقم (14) خلف آينشتاين تماماُ، وهو أصغر المشاركين سناً، ولد عام 1902، وكان عمره (25) عاماً عندما شارك في المؤتمر، حصل على جائزة نوبل عام 1933 بالاشتراك مع العالم (إروين شرودنغر)، لوضعه صياغات جديدة لنظرية الكم، وكانت وفاته في فلوريدا عام 1984.

يليه عالم الفيزياء الأمريكي آرثر كومبتون Arthur Compton، ويحمل الرقم (15)، وهو من مواليد 1892، حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1927 عن اكتشافه تأثير كومبتون، وكانت وفاته عام 1962.

يليه العالم الفرنسي الكبير الأمير لوي دي برولي Louise de Broglie، ويحمل الرقم (16)، ولد عام 1892، وتخصص في الفيزياء وبرع فيها، وكان من المقربين لآينشتاين، حصل عام 1929 على جائزة نوبل في الفيزياء، وتولى منصب سكرتير الأكاديمية الفرنسية للعلوم، ساهم في تطوير نظرية الكم، واخترع المجهر الالكتروني، وكانت وفاته عام 1987.

يأتي بعده العالم الألماني ماكس بورن Max Born، ويحمل الرقم (17)، ولد عام1882، وحصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1954 عن ميكانيكا الكم، كانت وفاته عام1970.

ثم يأتي بعده غريم آينشتاين وهو العالم نيلز بور Niels Bohr، ويحمل الرقم (18)، وهو من المنادين بقبول الطبيعة الإحتمالية في تفسير نظرية الكم، وكانت وفاته عام 1962.

أما الذين يقفون في الصف الثالث، فهم من اليسار: العالم الفيزيائي السويسري أوغست بيكر Augeste Piccard، ويحمل الرقم (19)، ولد عام 1884، وهو أول من اكتشف طبقة الستراتوسفير في الغلاف الجوي، وصمم أول غواصة لسبر الأعماق السحيقة في البحار والمحيطات، توفي هذا العالم الكبير عام 1962، وخلف وراءه كل مفيد للبشرية من اختراعاته المتنوعة كالمناطيد والغواصات، والمعادلات الفيزيائية التي أنارت الطريق للأجيال القادمة.

أما العالم الذي يحمل الرقم (20) فهو الكيميائي الفرنسي إيميل هنريوت Emile Henriot، ولد عام 1885، وهو من تلاميذ مدام كوري، ويعود له الفضل في تطوير المجهر الالكتروني، وكانت وفاته عام 1961.

ثم يقف إلى جانبه العالم النمساوي بول اهرنفست Paul Ehrenfest، الذي يحمل الرقم (21)، ولد عام1880، وتوفي عام 1933، لكنه وعلى الرغم من صغر سنه كان من أشهر علماء الفيزياء في عصره.

ويقف إلى جانبه العالم البلجيكي إدوارد هيرزن Edouard Herzen، الذي يحمل الرقم (22)، وهو من مواليد عام 1877، تخصص في الكيمياء الفيزياوية، وهو حفيد الكاتب الروسي الكسندر هيرزن، تبوأ أرقى المناصب العلمية عام 1921، وتوفي عام 1933.

ويقف إلى جانبه عالم الرياضيات البلجيكي ثيوفيل دي دوندور Theophile de Donder، ويحمل الرقم(23)، ولد عام 1872، اشتق عام 1923 بعض الصيغ الرياضية للتفاعلات الكيماوية، وتوفي عام 1957.

ويقف إلى جانبه عالم الفيزياء النمساوي إروين شرودنغر Erwin Shrodenger، ويحمل الرقم (24)، ولد1887 وتوفي عام 1961، وهو معروف بإسهاماته في ميكانيكا الكم، وبخاصة معادلة (شرودنغر)، التي حاز من أجلها على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1933، اشتهر بوضع صيغ رياضية لوصف سلوك الالكترونات في تركيبة الذرة.

ويقف إلى جانبه العالم البلجيكي يوليوس إيميل فيرشافلت Jules Emile Vershafelt، ويحمل الرقم (25)، ولد عام 1870، وتوفي عام 1955، وكان من أشهر علماء الفيزياء في عصره.

ثم يأتي من بعده العالم النمساوي فولفغانغ باولي Wolfgang Pauli، ويحمل الرقم (26)، ولد عام 1900، وتوفي عام 1958، لكنه كان من أشهر علماء الفيزياء، وحاز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1945، وأسهم إسهاماً فاعلاً في تطوير نظرية الكم.

ويقف إلى جانبه العالم الألماني فيرنر هليزنبيرغ Werner Heisenberg، ويحمل الرقم (27)، ولد عام1901، وتوفي عام 1976، حاز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1932، واكتشف أهم مبادئ الفيزياء الحديثة، وهو مبدأ عدم التأكد، أو عدم اليقين، الذي أعلنه عام 1927. وانصبت اهتماماته المختبرية على دراسة سلوك أشعة غاما.

ويقف إلى جانبه العالم البريطاني رالف هاورد فاولر Ralph Howard، ويحمل الرقم (28)، ولد عام 1889، وتوفي عام 1944، وكان بارعا في الفيزياء والفلك.

ويقف في الطرف الأخير من الصف الثالث العالم الفرنسي الكبير ليون نيكولاس بريلوين Leon Brillouin، الذي يحمل الرقم (29)، ولد عام 1889، وتوفي عام 1969، ينحدر من عائلة توارثت علم الفيزياء جيل بعد جيل، وكان من أشهر الفيزيائيين في منتصف القرن الماضي.

