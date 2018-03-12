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الفوز الخامس لماركيز على التوالي

الفوز الخامس لماركيز على التوالي
الأحد ١٨ مايو ٢٠١٤ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

حقق الدراج الاسباني مارك ماركيز (هوندا) الذي اصبح العام الماضي اصغر بطل للعالم في فئة موتو جي بي، فوزه الخامس على التوالي في فئة موتو جي بي ضمن جائزة اسبانيا الكبرى، المرحلة الخامسة من بطولة العالم للدراجات النارية التي اقيمت على حلبة لومان اليوم الاحد.

وكان ماركيز استهل حملة الدفاع عن لقبه بفوزه في السباق الافتتاحي الذي اقيم على حلبة لوسيل القطرية، ثم فرض سيطرته على السباق الثاني في اوستن من البداية حتى النهاية واصبح في جائزة الارجنتين اول دراج منذ 43 عاما يفوز بالسباقات الثلاثة الاولى بعد انطلاقه من المركز الاول، وعزز هيمنته بعد ذلك على حلبة خيريز الاسبانية واصبح اول دراج ينطلق من المركز الاول في السباقات الاربعة الاولى منذ 2002 حين حقق ذلك "الدكتور" الايطالي فالنتيو روسي (ياماها).
وكرس ماركيز في لومان هذه الهيمنة وانطلق من المركز الاول للمرة الخامسة وحقق الفوز الخامس على التوالي، وتساوى مع الاسترالي ميك دوهان الذي حقق هذا الانجاز عام 1997.
والفوز هو الحادي عشر لماركيز في فئة موتو جي بي والسابع والثلاثون في 101 سباقا خاضها في مختلف الفئات .
وقطع ماركيز مسافة السباق بزمن 925ر03ر44 دقيقة، وتقدم على روسي، وعلى مواطنيه الفارو باوتيستا (هوندا) وبول اسبارغارو (ياماها) وداني بدروسا (هوندا)، فيما حل بطل الموسم قبل الماضي الاسباني خورخي لورنزو سادسا وبفارق كبير تجاوز 7 ثوان.
وعزز ماركيز موقعه في الصدارة برصيد 125 نقطة موسعا الفارق الى 42 نقطة بينه وبين بدروسا.
وفي فئة موتو 2، حقق الفنلندي ميكا كاليو (كاليكس) فوزه الثاني هذا الموسم والثالث في مسيرته ضمن هذه الفئة (فاز العام الماضي بسباق تشيكيا والمرحلة الماضي في خيريز).
وقطع كاليو المسافة بزمن 696ر41ر42 دقيقة، وتقدم على سائقي كاليكس الاخرين وهم تواليا الايطالي سيموني كورسي والاسبانيون استيف رباط ومافريك فينالس ولويس سالوم.
ويتصدر رباط الترتيب برصيد 99 نقطوة بفارق 7 نقاط فقط امام كاليو، فيما بقي فينالس ثالثا امام السويسري دومينيك اغيرتر (سوتر) وكورسي.
وفي فئة موتو 3، احرز الاسترالي جاك ميلر (كاي تي ام) فوزه الثالث هذا الموسم (بعد لوسيل واوستن)، فيما كطان الفوز في الارجنتيني واسبانيا من نصيب الايطالي رومانو فيناتي.
وقطع ميلر الذي حقق الفوز في اللفة الاخيرة بعد صراع مرير مع 7 منافسين، السباق بزمن 582ر30ر41 دقيقة، ووسع الفارق بينه وبين مطارد فيناتي الى 30 نقطة.
   
    - ترتيب الخمسة الاوائل في فئة موتو جي بي:
    1- الاسباني مارك ماركيز (هوندا)         925ر03ر44 دقيقة
    2- الايطالي فالنتينو روسي (ياماها)      بفارق 486ر1 ثانية
    3- الاسباني الفارو باوتيستا (هوندا)     بفارق 144ر3 ث
    4- الاسباني بول اسبارغار, (ياماها)      بفارق 717ر3 ث
    5- الاسباني الاسباني داني بدروسا (هوندا) بفارق 077ر4 ث
   
    - ترتيب بطولة العالم:
    1- ماركيز                             125 نقطة
    2- بدروسا                             83
    3- روسي                              81
    4- الايطالي اندريا دوفيتسيوزو    53
    5- لورنزو                             45
   
    - ترتيب الخمسة الاوائل في فئة موتو 2:
    1- الفنلندي ميكا كاليو (كاليكس)              004ر56ر44 دقيقة
    2- السويسري دومينيك ايغيرتر               بفارق 434ر2 ثانية
    3- الالماني يوناش فولغر (كاليكس)          بفارق 668ر3 ث
    4- الاسباني استيف رابات (كاليكس)         بفارق 431ر5 ث
    5- الاسباني مافريك فيناليس (كاليكس)      بفارق 786ر9 ث
   
    - ترتيب بطولة العالم:
    1- رابات                    83 نقطة
    2- كاليو                     67
    3- فيناليس                  49
    4- ايغيرتر                  49
    5- كورسي                  33
   
    - ترتيب الخمسة الاوائل في فئة موتو 3:
    1- الاسترالي جاك ميلر (كاي تي ام)        582ر30ر41 دقيقة
    2- الاسباني اليكس رينس (هوندا)             بفارق 095ر0 ثانية
    3- الاسباني ايساك فينالس (كاي تي ام)      بفارق 230ر0 ث
    الايطالي فرانشيسكو بانيايا (كاي تي ام)     بفارق 487ر0 ث
    الاسباني اليكس ماركيز (هوندا)               بفارق 931ر0 ث
   
    - ترتيب بطولة موتو 3:
    1- ميلر                           104 نقطة
    2- فيناتي                         74
    3- الاسباني ايفرين فاسكيز   72
    4- رينس                         71
    5- اليكس ماركيز               60
 

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الفوز الخامس لماركيز على التواليالفوز الخامس لماركيز على التواليالفوز الخامس لماركيز على التوالي
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