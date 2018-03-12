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الجيش العراقي يقضي على عشرات الإرهابيين المسلحين

الجيش العراقي يقضي على عشرات الإرهابيين المسلحين
الإثنين ١٩ مايو ٢٠١٤ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

تمكنت القوات الأمنية العراقية من القضاء على أكثر من 40 إرهابيا من تنظيم ما يسمى "دولة الإسلام في العراق والشام" الإرهابي وتدمير أوكارهم وتفكيك عبوات ناسفة وتدمير سيارات محملة باسلحة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت شبكة الإعلام العراقي عن بيان صادر اليوم عن قيادة عمليات بغداد إن " القوات الأمنية تمكنت من دك أوكار الإرهابيين في منطقة العبادي شرق الكرمة و قتل 37 إرهابيا وتدمير 7 أوكار لعناصر التنظيم الارهابي وسيارتين مزودتين برشاشات فضلا عن تفكيك 53 عبوة ناسفة وتدمير عدد كبير من الآليات التي كان يستخدمها الإرهابيون للتنقل".

وأضاف البيان أن " قوة أمنية أخرى تمكنت من قتل إرهابيين اثنين وتفكيك عبوتين ناسفتين وتدمير ثلاثة أوكار للإرهابيين ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة في منطقة شاخة 3 فيما تم تدمير سيارتين للارهابيين وقتل من فيها في منطقة دويليبة وتفكيك 5 عبوات ناسفة في منطقة ابي غريب".

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت أمس عن مقتل إرهابيين وإلقاء القبض على آخرين وتفكيك عبوات ناسفة في مناطق مختلفة في العاصمة.

من جهة ثانية أعلنت وزارة الداخلية العراقية على موقعها الرسمي عن مقتل 25 إرهابيا من تنظيم ما يسمى "دولة الإسلام في العراق والشام" الإرهابي وتدمير7 سيارات تابعة لهم والعثور على 4 عبوات ناسفة على طريق الحيدان في مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار غرب العراق.

في حين أعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية إلقاء القبض على أحد ما يسمى أمراء التنظيم الإرهابي المدعو أحمد نزال دليمان غرب الأنبار بعد محاولة فاشلة لمجموعته الإرهابية التعرض لإحدى الوحدات العسكرية في تلك المنطقة.

كما اعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن "فرقة التدخل السريع الاولى قتلت اكثر من 18 ارهابياً واصابت عنصرين من داعش في مناطق الكرمة والسجر وقرب جسر الموظفين بمحافظة الانبار".

وأضاف البيان أن "الفرقة دمرت ايضاً سبع عجلات تابعة للجماعات الاجرامية بعضها يحمل رشاشة احادية".

وكانت قيادة العمليات المشتركة اعلنت في وقت سابق يوم الأحد، عن مقتل 20 من عناصر "داعش" جنوبي محافظة الانبار.

وتشهد محافظة الأنبار، ومركزها الرمادي، (110 كم غرب العاصمة بغداد) ، منذ (21 كانون الأول 2013) عملية عسكرية لملاحقة تنظيم ما يعرف بدولة العراق والشام الإسلامية "داعش"، عقب مقتل قائد الفرقة السابعة في الجيش اللواء الركن محمد الكروي ومساعده، وانتشار مسلحي التنظيم الإرهابي في أجزاء واسعة من المحافظة، وفيما تمكنت القوات المسلحة العراقية من إحراز تقدم في طرد المسلحين من الرمادي، تواصل تقدمها في معركة "تصفية الحساب" التي بدأتها في الفلوجة .

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