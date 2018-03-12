جوجل تطلق إضافة "هانج آوت" Hangouts لإجراء مكالمات الفيديو عبر Outlook

وأكدت جوجل أن الإضافة البرمجية الجديدة تتيح للمستخدمين إجراء أو جدولة اجتماعات تجرى عبر الفيديو باستخدام "هانج آوت" سواء من خدمة البريد أو خدمة التقويم في "أوتلوك".

وأشارت الشركة أن الإضافة الجديدة تعمل مع نظامي "ويندوز 7" او "ويندوز 8"، وتحتاج إصدار 2007 على الأقل من برنامج "مايكروسوفت أوتلوك"، كما تعمل مع إصداري 2010 و2013 من برنامج إدارة حسابات البريد الإلكتروني.

وأضافت جوجل أن فور تثبيت الإضافة البرمجية يظهر زرين جديدين في "أوتلوك" بشعار "هانج آوت"، الأول لإجراء مكالمات الفيديو مباشرة والأخر لجدولة المكالمات في مواعيد محددة.

وتدعم الإضافة البرمجية إجراء مكالمات الفيديو مع مستخدمي أجهزة "كروم بوكس" Chromebox، وهي أجهزة جديدة أطلقتها جوجل بالتعاون مع عدة مصنعين للإلكترونيات، تعمل بنظام "كروم"، ومخصصة لتسهيل إعداد وإدارة الاجتماعات عبر شبكة الانترنت.

يذكر أن مستخدمي "أوتلوك" قادرون على تثبيت إضافة "هانج آوت" البرمجية الجديدة عبر تنزيلها من الموقع الإلكتروني، tools.google.com إلا أن عملية التثبيت لا تتم سوى من حساب المستخدم الذي يملك صلاحيات المدير على جهاز الحاسوب.

