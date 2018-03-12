النجيفي يبحث تشكيل الحكومة العراقية في تركيا!

وذكرت "السومرية نيوز" نقلاً عن الائتلاف في بيان اصدره: إن "رئيس إئتلاف متحدون للاصلاح اسامة النجيفي وصل الى تركيا، أمس الاثنين"، مبينا أنه "اجرى مع المسؤولين الاتراك عدة لقاءات كان ابرزها لقائه برئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ووزير الخارجية احمد داود اوغلو".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاءات بحث تطورات الاوضاع على المستوى الاقليمي وابرز مستجدات المشهد العراقي"، مشيرا الى أن "البحث تناول ملف الانتخابات البرلمانية ومسألة تشكيل الحكومة الجديدة والخارطة السياسية المتوقعة على ضوء ما افرزته نتائج العملية الانتخابية".

وأوضح البيان أن "الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية الوصول الى حلول ومعالجات للوضع المتوتر بين بغداد وانقرة".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، اكد أمس الاثنين، أن الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة القادمة، باتت "محققة "، مشيرا الى أن 175 صوتا "مضمونا وسينضم المزيد".

وقالت "السومرية نيوز"، ان مصدر وصفته بالمطلع كشف لها انه في 24 ايار 2014، قام رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بزيارة سرية برفقة مدير مكتبه الى تركيا.

وكان النجيفي قد أكد في مؤتمر صحافي عقده، في 23 ايار 2014، في اربيل مع اعضاء ائتلافه "متحدون للإصلاح"، رفضه تولي رئيس الوزراء نوري المالكي ولاية ثالثة، وسعيه لتشكيل حكومة تخرج العراق من أزمته الحالية، فيما شدد على وقوفه مع الكتل السياسية التي تطالب "بتغيير" العملية السياسية.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، في (19 أيار 2014)، نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث حصل ائتلاف دولة القانون على 95 مقعداً، وجاء في المرتبة الثانية القوائم الصدرية بـ32 مقعداً ومن ثم ائتلاف المواطن بـ29 مقعداً ومن بعده ائتلاف متحدون بـ23 مقعداً، كما جاء ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي بالمركز الخامس بـ21 مقعداً، فيما حل بالمركز السادس الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ19 مقعدا يتقاسم معه المركز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ19 مقعداً أيضاً.