اليابان تستضيف افلاما ايرانية

وتبدأ البرامج لعشاق الفن السابع بعرض الفيلم السينمائي الايراني " الذهب و النحاس " للمخرج همایون اسعدیان وبطولة الممثلة المتألقة نغار جواهريان في صالة عرض السفارة کما یعرض الفيلم في صالة عرض بلدية منطقة میاتوكوي بطوكيو بسعة 450 شخصا.

ويروي الفيلم حكاية امرأة تعاني من مرض صعب لكنها تقوم بكل مسؤولياتها حيال الأسرة، ويسعى الزوج في المقابل على مساعدتها وخلال هذا الجهد يدرك الزوج أنه ومن خلال العبادة يمكن تحويل نحاس الوجود الإنساني إلى الذهب المعنوي ومن هذا المنطلق يبدأ بالابتهال إلى الله سبحانه وتعالى لتحسن حالة زوجته، الامر الذي يتحقق في نهاية الفيلم.

ويتم عرض 3 أفلام أيرانية خلال البرامج حيث يكون هناك عرض خاص للمدعوين ولمنتسبي مركز الدراسات الإيرانية والملحقية الثقافية الايرانية وأعضاء السفارة.