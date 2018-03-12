اعتقال مفتي "داعش" في الصقلاوية شمالي الفلوجة

وقال المصدر "للسومرية نيوز"، إن "قوة أمنية نفذت عملية واسعة النطاق في منطقة البوشجل التابعة لناحية الصقلاوية شمالي الفلوجة، اسفرت عن اعتقال مفتي تنظيم داعش الإرهابي في الناحية المدعو ناجي الزوبعي والملقب بأبو كحلة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "أبو كحلة يعتبر المسؤول عن الإفتاء بقتل منتسبي الأجهزة الأمنية وتفجير منازلهم"، مشيرا الى أن "القوة اقتادت المعتقل الى مركز امني للتحقيق معه".

يذكر ان القوات العسكرية بدأت، في 31 ايار 2014، بعملية تطهير ناحية الصقلاوية شمال الفلوجة من عناصر تنظيم داعش.

وتشهد محافظة الأنبار، ومركزها الرمادي، (110 كم غرب العاصمة بغداد) ، منذ (21 كانون الأول 2013) عملية عسكرية لملاحقة تنظيم ما يعرف بدولة العراق والشام الإسلامية "داعش"، عقب مقتل قائد الفرقة السابعة في الجيش اللواء الركن محمد الكروي ومساعده، وانتشار مسلحي التنظيم الإرهابي في أجزاء واسعة من المحافظة، وفيما تمكنت القوات المسلحة العراقية من إحراز تقدم في طرد المسلحين من الرمادي، تواصل تقدمها في معركة "تصفية الحساب" التي بدأتها في الفلوجة.

وأجبرت ضراوة المعارك أكثر من خمسين ألف عائلة على النزوح من الانبار الى محافظات مجاورة، بينما تتواصل المعارك في العديد من أنحاء المحافظة رغم إعلان الحكومة عن بسط سيطرتها على الرمادي وبقاء بعض جيوب الإرهاب.

