ايران مستعدة لمشاركة سنغافورة بمشاريع الكهرباء والمياه

والتقي محمودي على هامش مشاركته بالمؤتمر الدولي للمياه، كل من وزير التنمية السنغافوري "كاوان وان" ومواطنه وزير المياه والبيئة "ويوان بالاكريشنان".

واستعرض نائب وزير الطاقة، قدرات ايران بمجال تشييد السدود وانشاء مصافي المياه ومياه الصرف الصحي والامكانيات التدريبية بالتعاون مع جامعة "شهيد عباسبور" للعلوم التطبيقية، فضلا عن تصنيع انواع معدات نقل المياه وتوزيعها ومنها القضابين والانابيب والصنابير ومنظومات القياس.

واشار محمودي الى الامكانيات التي تمتلكها ايران في مجال انشاء المحطات الكهرومائية والكهروحرارية والدورة المركبة، مؤكدا استعداد وزارة الطاقة والشركات الايرانية للتعاون وتنفيذ المشاريع المشتركة مع سنغافورة.

من جهتهما اعرب الوزيران السنغافوريان عن شكرهما للوفد الايراني، مؤكدين قدرة بلادهما بمجالات تحلية المياه وإعادة تدوير واستقبال المياه، معربين عن استعداد سنغافورة للتعاون مع ايران بشتى المجالات.

وتفقد نائب وزير الطاقة والوفد المرافق له، انظمة تحلية المياه واعادة تدويرها واستقبالها ومعرض تقنيات المياه البيئية والمدن في سنغافورة.